Литовцы пренебрегают возможностью голосовать из дома: в самоизоляции – 27 тысяч, зарегистрировались всего 14 человек

Хотя Главная избирательная комиссия предоставляет возможность самоизолированным гражданам голосовать на выборах в Сейм не выходя из дома, избиратели пока не спешат этим воспользоваться.

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что в настоящее время в самоизоляции находятся более 27000 человек. Однако Главная избирательная комиссия информирует, что, по данным на четверг, для голосования из дома зарегистрировались только 14 изолированных избирателей.

«Видимо, причина в том, что люди, находящиеся в самоизоляции, очень ответственно оценивают всю ситуацию и избегают контактов», - сказала в интервью агентству ELTA председатель комиссии Лаура Матйошайтите.

«С другой стороны, вероятно, количество (зарегистрированных – ELTA) увеличится, когда на следующей неделе начнется предварительное голосование. Поскольку, скорее всего, будет больше разговоров о выборах, граждане подумают, что почему бы и нет, можно голосовать и в условиях самоизоляции», - надеется она.

Л. Матйошайтите подчеркивает, что для людей, находящихся в самоизоляции, процедура регистрации для голосования максимально упрощена. По словам председателя комиссии, есть три возможности зарегистрироваться для самоизоляции.

«Один из вариантов – заполнить форму и отправить ее по электронной почте. Если такой возможности нет, достаточно написать письмо на электронный адрес balsuok@vrk.lt. А если и такой возможности нет, то можно позвонить по короткому телефонному номеру 1855», - говорит Л. Матйошайтите.

По словам председателя Главной избирательной комиссии, от лиц, желающих зарегистрироваться для голосования в режиме самоизоляции, требуется указать свое имя, задекларированное место жительства и причину, по которой человек находится в самоизоляции. Кроме того, лицо, желающее проголосовать в условиях самоизоляции, должно дать согласие на использование предоставленных им данных для составления списков избирателей.

Balsavimas prezidento ir EP rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Люди недостаточно информированы

Тем не менее, член Главной избирательной комиссии Гитана Матекувене считает, что такое небольшое количество людей, намеревающихся голосовать в условиях самоизоляции, отчасти связано с тем, что люди недостаточно информированы.

«Есть несколько причин. Одна из причин заключается в том, что люди еще недостаточно информированы о том, что, если они хотят проголосовать в условиях самоизоляции, им необходимо заполнить отдельное заявление. (...) Во-вторых, люди, вероятно, еще не знают, когда точно заканчивается время их самоизоляции. Может быть, кто-то еще надеется, что самоизоляция закончится к воскресенью, может, кто-то ждет результатов тестов», - сказала она агентству ELTA.

Г. Матекувене также обращает внимание на довольно долгую цепочку проверки лиц, желающих проголосовать в режиме самоизоляции. По ее словам, желающие проголосовать сначала обращаются в Главную избирательную комиссию, затем комиссия проверяет данные и обращается в Национальный центр общественного здоровья. После проверки информации этот центр дает ответ комиссии, и только после этого комиссия передает данные на избирательные участки.

Balsavimas prezidento ir EP rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По субботним данным, в Литве в самоизоляции находятся 27 332 человека.

Главная избирательная комиссия напоминает, что избиратель, находящийся в самоизоляции и желающий голосовать дома, должен подать соответствующую форму до последней среды перед днем ​​выборов. Это значит, что для участия в основном голосовании форму требуется подать до 7 октября (включительно), а для участия в повторном голосовании – до 21 октября (включительно). Избиратели, которые собираются голосовать не в том округе, к которому они прикреплены, должны подать эту форму до последнего вторника перед днем ​​выборов.