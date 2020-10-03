Литовцы пренебрегают возможностью голосовать из дома: в самоизоляции – 27 тысяч, зарегистрировались всего 14 человек

Хотя Главная избирательная комиссия предоставляет возможность самоизолированным гражданам голосовать на выборах в Сейм не выходя из дома, избиратели пока не спешат этим воспользоваться.
Национальный центр общественного здоровья сообщает, что в настоящее время в самоизоляции находятся более 27000 человек. Однако Главная избирательная комиссия информирует, что, по данным на четверг, для голосования из дома зарегистрировались только 14 изолированных избирателей.
«Видимо, причина в том, что люди, находящиеся в самоизоляции, очень ответственно оценивают всю ситуацию и избегают контактов», - сказала в интервью агентству ELTA председатель комиссии Лаура Матйошайтите.
«С другой стороны, вероятно, количество (зарегистрированных – ELTA) увеличится, когда на следующей неделе начнется предварительное голосование. Поскольку, скорее всего, будет больше разговоров о выборах, граждане подумают, что почему бы и нет, можно голосовать и в условиях самоизоляции», - надеется она.
Л. Матйошайтите подчеркивает, что для людей, находящихся в самоизоляции, процедура регистрации для голосования максимально упрощена. По словам председателя комиссии, есть три возможности зарегистрироваться для самоизоляции.
«Один из вариантов – заполнить форму и отправить ее по электронной почте. Если такой возможности нет, достаточно написать письмо на электронный адрес balsuok@vrk.lt. А если и такой возможности нет, то можно позвонить по короткому телефонному номеру 1855», - говорит Л. Матйошайтите.
По словам председателя Главной избирательной комиссии, от лиц, желающих зарегистрироваться для голосования в режиме самоизоляции, требуется указать свое имя, задекларированное место жительства и причину, по которой человек находится в самоизоляции. Кроме того, лицо, желающее проголосовать в условиях самоизоляции, должно дать согласие на использование предоставленных им данных для составления списков избирателей.
Люди недостаточно информированы
Тем не менее, член Главной избирательной комиссии Гитана Матекувене считает, что такое небольшое количество людей, намеревающихся голосовать в условиях самоизоляции, отчасти связано с тем, что люди недостаточно информированы.
«Есть несколько причин. Одна из причин заключается в том, что люди еще недостаточно информированы о том, что, если они хотят проголосовать в условиях самоизоляции, им необходимо заполнить отдельное заявление. (...) Во-вторых, люди, вероятно, еще не знают, когда точно заканчивается время их самоизоляции. Может быть, кто-то еще надеется, что самоизоляция закончится к воскресенью, может, кто-то ждет результатов тестов», - сказала она агентству ELTA.
Г. Матекувене также обращает внимание на довольно долгую цепочку проверки лиц, желающих проголосовать в режиме самоизоляции. По ее словам, желающие проголосовать сначала обращаются в Главную избирательную комиссию, затем комиссия проверяет данные и обращается в Национальный центр общественного здоровья. После проверки информации этот центр дает ответ комиссии, и только после этого комиссия передает данные на избирательные участки.
По субботним данным, в Литве в самоизоляции находятся 27 332 человека.
Главная избирательная комиссия напоминает, что избиратель, находящийся в самоизоляции и желающий голосовать дома, должен подать соответствующую форму до последней среды перед днем выборов. Это значит, что для участия в основном голосовании форму требуется подать до 7 октября (включительно), а для участия в повторном голосовании – до 21 октября (включительно). Избиратели, которые собираются голосовать не в том округе, к которому они прикреплены, должны подать эту форму до последнего вторника перед днем выборов.