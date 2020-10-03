Премьер-министр Армении: "Турция рискует вступить на путь, направленный на геноцид"

В эксклюзивном интервью Le Figaro Никол Пашинян обвиняет "тысячи террористов", которые прибыли из Сирии, чтобы сражаться вместе с турками и азербайджанцами.

"(...) Россия, Франция и Иран уже признали причастность турецкой армии к широкомасштабному наступлению на Арцах 27 сентября. Высокопоставленные турецкие официальные лица публично подтвердили свою поддержку Азербайджана как в политическом и дипломатическом плане, так и на поле боя. Они используют беспилотники и турецкие F-16 для бомбардировки гражданских районов Нагорного Карабаха, - сказал Никол Пашинян. - Международному сообществу, в частности американской общественности, следует знать, что произведенные в США истребители F-16 в настоящее время используются для того, чтобы убивать армян в этом конфликте. (...) Нам известно, что Турция и перебросила тысячи наемников и террористов из тех зон, которые она оккупирует на севере Сирии. Сегодня эти наемники и террористы воюют против армян. Многие из них даже не понимали, зачем Турция разместила их в Азербайджане. Им дали ложные обещания, о чем они узнали, приехав в страну. Нам также известно, что эти террористы принимают наркотики, потому что в карманах их формы были обнаружены шприцы с наркотическими веществами, чем можно объяснить то, что около 30% азербайджанских потерь - это наемники, прибывшие из-за границы".

"(...) Начавшиеся в августе совместные азербайджано-турецкие военные учения не завершились. И наступление на Нагорный Карабах фактически является следующим этапом этой операции. Подготовившись, они приняли решение начать наступление и должны нести ответственность за эту эскалацию. В июле после начала атаки и поражения на границах Армении Азербайджан обратился к Турции и стало очевидно, что по многим ключевым аспектам ситуации принимает решения Анкара", - утверждает премьер-министр Армении.

"(...) Желание Турции состоит в том, чтобы укрепить свою роль и влияние на Южном Кавказе и тем самым изменить существующий более века статус-кво. Она преследует мечту построить империю, имитирующую султанат, и встает на путь, который может воспламенить этот регион", - считает собеседник издания.

"(...) Прекратить вооруженные действия должны Турция и Азербайджан, поскольку именно они развернули наступление и теперь убивают армян. Нагорный Карабах не может разоружиться, потому что это приведет к геноциду. Живущие там люди сталкиваются с экзистенциальной угрозой. На этой стадии противоборствующая сторона не проявляет какого-либо намерения остановить боевые действия", - указывает Пашинян.

"(...) Минская группа - это единственный существующий сегодня переговорный формат. Президенты России и Франции выступили с сильным обращением. Мы ожидаем активного участия международного сообщества в усилиях по прекращении агрессии. Членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено, так как она ведет себя пристрастно и воинственно. Следовательно, она больше не может быть посредником", - считает Пашинян.

"(...) Этот кризис уместно было бы сравнить с тем, что произошло в 1915 году, когда во время первого в XX веке геноцида было уничтожено более 1,5 млн армян. Турецкое государство, которое продолжает отрицать прошлое, снова рискует вступить на путь, направленный на геноцид. Всему миру следует отдавать себе отчет в том, что здесь происходит. Международное сообщество должно незамедлительно вмешаться, чтобы помешать распространению насилия, иначе последствия этого конфликта перекинутся на Южный Кавказ", - резюмирует собеседник издания.

InoPressa