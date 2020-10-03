Минздрав сообщает: Финляндия вводит пограничный контроль. Соотечественников, выезжающих за границу, призывают уточнить правила

Финляндия сообщила партнерам по Европейскому Союзу, что она вновь ввела контроль внутренних границ и начала ограничивать въезд из других европейских стран. Теперь в страну могут въехать только те иностранцы, которые там на законных основаниях живут, работают, учатся или приезжают с семейными целями – такими, как свадьбы, похороны и т. д. На пограничном переходе финские официальные лица будут просить документы, подтверждающие цель поездки.

Как утверждается в сообщении министерства здравоохранения, внутренний пограничный контроль сроком на один месяц, с 19 сентября до 18 октября, восстановлен с Литвой, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Испанией, Австрией, Люксембургом, Португалией, Францией, Словенией, Швейцарией, Чехией, Грецией, Данией, Италией, Венгрией, Мальтой, Исландией, Норвегией, Швецией, Германией, Словакией и Эстонией.

Министерство здравоохранения сообщает, что таким образом Финляндия отреагировала на рост заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в этих европейских странах.

Suomija / AP nuotr.

В связи с тем, что в Литве повысился уровень заболеваемости, министерство здравоохранения призывает соотечественников, отправляющихся за рубеж, поинтересоваться ограничениями в стране назначения, узнать, каковы там условия въезда и изоляции.

В министерстве напоминают, что на этой неделе министерство здравоохранения Германии включило Шяуляйский регион в список мест, пораженных коронавирусом, поэтому к прибывающим из этого региона применяется требование изоляции. Другие регионы Литвы не включены в Германии в список зон риска, поэтому к лицам, прибывшим оттуда, изоляция и другие меры по борьбе с вирусом применяться не будут.