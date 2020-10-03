ФАКТЫ LRT. Жители опасаются, что пандемия расстроила деятельность полиции: как выглядит ее работа на удалении?

После того, как литовская полиция объявила о частичном переходе на дистанционную работу, этой новостью не замедлили воспользоваться и шутники, и COVID-диссиденты, и даже кремлевские СМИ.

Утверждалось, что отныне полиция будет отлавливать всех нарушителей дистанционно, а обратиться в полицию вы не сможете, даже если станете свидетелем грабежа. ФАКТЫ LRT разбираются, сколько правды в этих утверждениях и как в действительности сейчас, во время пандемии, будет выглядеть работа полиции.

Говорят, что жители больше не дождутся помощи

«Слышали – полиция теперь тоже будет работать дистанционно? Будут прибывать только на места происшествий, входящих в категории А и В, когда грозит опасность жизни и здоровью. Во всех остальных случаях будут консультировать по телефону. Так что, если увидите, как взламывают дверь автомобиля или квартиры и выносят ваши вещи, не утруждайте себя звонками», - такой комментарий Альгимантаса Рустейкиса, написанный в Фейсбуке, публикует сайт «minfo.lt».

На сообщение полиции последовали и юмористические комментарии в социальных сетях (дескать, может быть, и пожарные теперь будут дистанционно тушить пожары?), и сердитые (пишут, что государственные ведомства реагируют на пандемию неадекватно). Поиронизировать над новостью поспешил и один из кремлевских новостных порталов для Балтийских стран.

«Как полиция может работать удаленно? Они будут махать пистолетом перед экраном?» - вопрошает портал «baltnews.lt».

Если увидите, как взламывают дверь автомобиля или квартиры и выносят ваши вещи, не утруждайте себя звонками.

Policija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Полиция: на кражу со взломом отреагируем незамедлительно

Однако, как заявляют представители полиции, это ведомство и прежде разделяло сообщения на отдельные категории, а на частично удаленную деятельность перешло еще весной.

«Если будет ясно, что лицо вламывается в дом или совершает любое другое нарушение, то это сообщение попадет под категорию А или В, и, получив звонок о помощи по телефону 112, полиция на такое сообщение отреагирует незамедлительно», - говорит заведующий отделом по коммуникации Департамента полиции при МВД Рамунас Матонис.

По его утверждению, преступления категории С – это такие, которые не требуют срочной помощи со стороны полиции. К примеру, если, вернувшись после зимнего перерыва в свою усадьбу, человек видит, что там взломаны двери и украдены вещи, или если ему известно, где ведется нелегальная торговля акцизными товарами.

Policijos reidas / Klaipėdos apskr. VPK nuotr.

«Такие сообщения не являются срочными, людям не требуется оперативное вмешательство полиции. Поэтому, получив звонок, с человеком свяжется полицейский служащий, который проконсультирует человека, как себя вести, как оформлять заявление и что делать дальше. Если человек пожелает, полицейский патруль прибудет на место события», - сказал Р. Матонис. Он подчеркнул, что о подобных нарушениях можно сообщать и по интернету.

Сайт полиции информирует, что удаленным образом, посредством переписки или видеозвонков, полиция может собирать первичную информацию о событии, советовать жителям, как они должны подавать документы. Дистанционным образом полиция может также начать досудебное расследование, собирать материал. Также дистанционным образом рекомендуется организовывать внутренние мероприятия и совещания полиции.

Р. Матонис говорит, что удаленным образом полиция частично работает уже с весны, было создано подразделение удаленной работы: «Большая часть лиц, обслуженных таким образом, осталась довольна качеством услуг, предоставленных полицией, поэтому мы уверены, что этот способ действительно эффективен и что полицейские услуги оказываются должным образом».

ВЕРДИКТ

Фейк

Полиция действительно на время пандемии изменила работу и объявила, что часть функций будет выполнять удаленным образом. Однако вопреки тому, что утверждается в социальных сетях, это не означает, что полиция не будет выезжать на вызовы, если не грозит опасность жизни. Представители полиции утверждают, что удаленным образом расследуются только те преступления, которые не требуют срочного вмешательства, но и в этих случаях при необходимости полиция может прибыть на место происшествия.