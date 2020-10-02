Линкявичюс: Литва не рассматривает отзыв дипломатов из Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страна пока не рассматривает отзыв посла и других дипломатов из Беларуси, реагируя на дипломатические шаги Минска.

"Мы однозначно не намерены отзывать (посла - ред.) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала", – сказал журналистам Л. Линкявичюс.

"Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы", – сказал глава МИД Литвы.

Министр провел пресс-конференцию в пятницу после того, как белорусское Министерство иностранных дел заявило об отзыве послов для консультаций из Литвы и Польши, предложило названным странам последовать этому примеру и сократить количество дипломатов в их посольствах в Минске.

Л. Линкявичюс обратил внимание на то, что Минск сформулировал свою позицию как предложение, а не требование. Он сказал, что это заявление он встретил с сожалением и разочарованием.

По словам министра, такого шага можно было ожидать, однако этот шаг является признаком слабости.

Белорусский МИД потребовал у посольств Литвы и Польши в Беларуси сократить количество работающих в этой стране дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси".

Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском - вместо 50 останется 18.