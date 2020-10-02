Беларусь отзывает своих послов из Литвы и Польши

Белорусский МИД потребовал у посольств Литвы и Польши в Беларуси сократить количество работающих в этой стране дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

— Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси.

Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Представитель МИД Беларуси также сообщил, что послы Беларуси в Литве и Польше с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

— Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру.

По словам Анатолия Глаза, данный шаг — вынужденный и прибегнуть к нему пришлось «исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Литвы и Польши в отношении Беларуси».

Представитель белорусского МИД также прокомментировал введенные Великобританией и Канадой санкции. Он назвал их контрпродуктивными.

— Разумеется, как мы анонсировали ранее, мы вводим симметричное ограничение в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.

TUT.by