Скачок заболеваемости COVID-19: заболевших в сентябре в 6 раз больше, чем в июле

За последние сутки в Литве выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - подтверждено 172 случая, наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Расейняй.

Последние данные фиксируют максимальное количество случаев заболевания, выявленных в стране с начала пандемии Covid-19.

«Оценивая ситуацию, мы отслеживаем не только уровень заболеваемости, но и то, что происходит в больницах. Сегодня, по данным, у нас занято 35 процентов резервных мест COVID-19 в больницах. Мы на полпути к определенным ограничениям в деятельности медицинских учреждений», - сказал министр А. Верига.

По словам министра, количество пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, увеличивается, но количество людей, находящихся в реанимации, уменьшается.

Жителей Расейняй призывают не верить в теории заговора



/ E. Genio/LRT nuotr.

Глава Министерства здравохранения в очередной раз призвал к соблюдению защитных мер и требований - ношению масок, мытью рук и соблюдению дистанции.

«Отдельно хочу обратиться к жителям Расейняй. Я хочу посоветовать вам прислушиваться к звонкам НЦОЗ и активно проходить тестирование. Для этого созданы условия, даны инструкции по созданию второго мобильного пункта. <...> Мы информированы о вызывающих тревогу сообщениях о том, что есть ряд людей, которые не верят в вирус и руководствуются не наукой, а теориями заговора. Это не вопрос веры, это вопрос науки. Я настоятельно призываю вас не злоупотреблять своим здоровьем и здоровьем ваших родственников», - обратился министр с призывом к жителям Расейняй.

Верига намекнул, что Европа уже рассматривает возможность изменения показателей для соответствия правилам изоляции.

«Ведется некоторая дискуссия о более высоких показателях для стран, которые будут в зеленой зоне, до 50 случаев на 100 тысяч численности населения за последние две недели», - рассказал министр по поводу обсуждений в ЕС.

Число заражений в Расейняй в 22 раза выше, чем в среднем по Литве, в Радвилишкисе ситуация также остается напряженной.

По данным НЦОЗ, у подавляющего большинства инфицированных симптомы появились в течение последнего дня.

«В 124 случаях люди почувствовали симптомы болезни, у 48 человек болезнь протекала бессимптомно», - сказала Роланда Лингене, представитель Национального центра общественного здоровья, о данных за последний день.



Расейняй: 999 заболеваний на 100 тыс. человек



/ BNS nuotr.

В Расейняйском районе за последние 14 дней цифры были особенно высокими - 999,2 человек на 100 тысяч численности населения.

«Это в 22 раза выше, чем в среднем по Литве», - сказал представитель НЦОЗ.

Когда в доме социальной опеки Blinstrubiškės выяснились первые случаи заболевания, все жители этих домов, 194 человека, были протестированы решением НЦОЗ, было обнаружено 9 положительных тестов.

Позже количество случаев увеличилось после нескольких повторных тестов.

«Очередная вспышка в больнице Радвилишкис. Здесь заболело 16 человек», - сказала Р. Лингене. Во время вспышки в больнице было зарегистрировано 155 случаев заболевания.

По словам Р. Лингене, ситуация в этих местах напряженная, и расслабляться не стоит.

«Масштабы тестирования не внушают оптимизма», - сказала Р. Лингене, отметив, что люди гораздо активнее проходят тестирование в районах.

«Мы хотели бы ограничить общественную жизнь, работать и учиться удаленно, бывать только там, где это необходимо, и соблюдать гигиену. Мы не видим другого способа борьбы с инфекцией в этих пунктах без помощи общества», - сказала Р. Лингене о Расейняй и Радвилишкисе.

Р. Лингене рассказала об обстоятельствах последней смерти от инфекции.

Человек мог заразиться в больнице Расейняй, от человека, у которого уже была диагностирована инфекция COVID-19.

За сентябрь в Литве зарегистрировано 1856 случаев COVID-19, что составляет 66,4 случая на 100 тыс. населения.

«В августе мы зарегистрировали 275 и 836 случаев. По сравнению с июлем заболеваемость увеличилась примерно в 6 раз», - сказала Р. Лингене.