Трамп или Байден? Чья победа на президентских выборах в США выгодна Беларуси

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Кандидаты – действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Как результат выборов может сказаться на Беларуси, узнала Intex-press.

Независимые эксперты отмечают, что в последнее время в белорусско-американских отношениях не все гладко. И это связано не с предстоящими выборами в США, а в первую очередь с прошедшими выборами президента в Беларуси, пишет intex-press.by.

– Избирательная кампания в нашей стране прервала на самом подъеме процесс улучшения белорусско-американских отношений: высокие чиновники приезжали в Минск, в Беларусь поступила американская нефть, был даже назначен посол, – говорит политический аналитик Валерий Карбалевич. – Случились выборы, и американцы были вынуждены реагировать, и эта реакция похожа на европейскую: выборы в Беларуси несправедливые, Лукашенко нелегитимный, нужны новые выборы. Это та политика, которую сейчас проводит администрация Трампа.

Политический обозреватель Роман Яковлевский отмечает, что если долгожданный посол США не прибудет в Минск (а по мнению собеседника, в ближайшем времени ждать его приезда не стоит, хотя кандидатура Джулии Фишер уже согласована), это будет плохо для страны.

– Чем выше дипломатическое представительство, тем лучше. Пока же отношения остаются на уровне временных поверенных, а не послов, – говорит Яковлевский.

По мнению политического обозревателя, не исключено и затухание военного сотрудничества между Беларусью и США.



– В первую очередь речь об образовательных программах для белорусских офицеров. США придавали большое значение военному сотрудничеству с суверенной Беларусью, и это подтверждает присутствие военных атташе. Послов нет, а военные атташе были и остаются, – говорит Яковлевский.

Чья победа нужна Беларуси



Собеседники считают, что для Беларуси будет лучше, если на президентских выборах в США победа достанется Джо Байдену.

– Если останется Трамп, никакой активности я бы не стал ожидать, а она нужна во всех сферах. Трампу на всех в мире все равно, кроме Китая, – говорит Роман Яковлевский. – Байден небезразличен к теме прав человека, а Трамп безразличен.

С ним согласен и Валерий Карбалевич:

– Я думаю, что если победит Байден, то внимание США к Беларуси, к ситуации в ней усилится, так как у демократов более концептуальное, ценностное отношение к вопросам демократии. В то время как у Трампа они не на первом месте и он даже не раз высказывался, что США не нужно тратить ресурсы на продвижение демократии в мире, надо заниматься прежде всего собой. Для него на первом месте Америка, а весь мир – потом. Это сказывалось и на финансировании различных программ помощи в поддержку демократии.

В любом случае, резюмирует Роман Яковлевский, выбор – за американским народом.



– Будем ждать. Я бы приветствовал смену американского президента, и в демократических Штатах это возможно, в отличие от Беларуси. Но это должны решать граждане США, – говорит Яковлевский.