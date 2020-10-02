Кто станет президентом Молдавии?

В Молдавии идет предвыборная кампания. В борьбе за пост президента участвуют 6 кандидатов. В фаворитах - пророссийский Игорь Додон и прозападная Майя Санду. Что они предлагают избирателям?

Молдавия готовится к выборам президента. Голосование пройдет 1 ноября, а 2 октября в стране стартовала предвыборная гонка. Для участия в ней зарегистрированы шесть кандидатов. Это председатель "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель платформы "Достоинство и правда" (Demnitate si adavar - DA) Андрей Нэстасе, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, а также лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritatea - PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, которых уже считают фаворитами предвыборной гонки.

С чем идут на выборы Додон и Санду



Игоря Додона считают пророссийским политиком. Несмотря на то, что после своего избрания на пост главы государства в 2016 году он сложил с себя полномочия председателя Партии социалистов (ПСРМ), он остается ее неформальным лидером. Основной своей задачей на новый президентский срок Додон считает урегулирование приднестровского конфликта и воссоединение страны.

Экс-премьер молдавского правительства Майя Санду придерживается прозападного курса, она поддерживает идею объединения Молдавии с Румынией и видит страну частью семьи Евросоюза. Лидер оппозиционной парламентской партии PAS позиционирует себя активным борцом с коррупцией. "Перед нами задача очистить страну от политиков, видящих в Молдове бездонную бочку, которой они пользуются", - заявила Санду в июле, когда однопартийцы выдвинули ее кандидатом на пост президента. Первый раз она баллотировалась на эту должность в ноябре 2016 года, но тогда проиграла Игорю Додону во втором туре, недобрав четыре процента голосов.

Сейчас, по данным соцопросов, Додон и Санду снова могут выйти во второй тур. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, свыше 41% определившихся респондентов отдали бы свои голоса действующему президенту, а Санду получила бы 26%. Во втором туре за нее готовы проголосовать почти 46%, в то время, как за Додона свыше 54%. Таковы данные исследования Vox Populi - сентябрь 2020, представленные Ассоциацией социологов и демографов Молдавии в Кишиневе 24 сентября.

Битва за диаспору



Санду и другие представители оппозиции еще до начала избирательной кампании неоднократно заявляли о том, что результаты предстоящего голосования будут сфальсифицированы. Это связано с решением ЦИК от 26 сентября открыть в России 17 избирательных участков, а в Приднестровье - 42. Оппозиция считает, что это поможет Додону победить, ведь здесь традиционно голосуют за левые силы и улучшение отношений с Россией.



Между тем, напомнил в интервью DW политический обозреватель Сергей Ткач, в Приднестровье живут граждане Молдовы "и они должны иметь возможность реализовать свое право голоса".

По данным ЦИК, предварительно для участия в выборах президента зарегистрировалось более 60 тысяч граждан Молдовы, находящихся за рубежом, в том числе 5800 человек из России. 139 избирательных участков будут открыты за пределами Молдавии. Большинство из них в Италии (30), России (17), Румынии и США (по 12).

В контексте досрочных парламентских выборов



Выборы президента Молдавии рассматриваются в этом году и в контексте возможности досрочных парламентских выборов. Проблема в том, что правящее большинство - альянс социалистов и демократов - фактически перестало быть таковым в июне нынешнего года, когда в коалиции осталось 50 голосов при необходимом минимуме 51. Причиной стал постепенный переход депутатов-демократов в группу Pro Moldova во главе с экс-спикером парламента Адрианом Канду, близким к беглому олигарху Владу Плахотнюку, против которого возбуждено несколько уголовных дел в Молдавии и России.

Президент Додон считает, что именно Плахотнюк занимается подкупом "политических туристов". Опасаясь возможного в этой ситуации переформатирования парламентского большинства, Додон видит выход в досрочных выборах в парламент. В принципе, они возможны, уверен политолог Корнелиу Чуря. Но досрочные выборы в парламент "никак не связаны с президентскими". "В нашей ситуации требуется определенный сценарий от власти и оппозиции, они должны действовать сообща, чтобы хватило голосов для принятия какого-то важного решения. Ну, например, чтобы отправить в отставку правительство", - говорит эксперт в интервью DW.

По конституции, если в течение трех месяцев после отставки старого Кабмина не будет сформирован новый, парламент должен быть распущен и объявлены досрочные выборы. В июне оппозиция сделала попытку выразить вотум недоверия премьер-министру Иону Кику. Но за это проголосовали лишь 46 депутатов из 101.

Политический аналитик Стелла Жантуан уверена, что "хотя досрочные выборы выгодны и социалистам, и оппозиции, вне зависимости от того, кто станет президентом, к ним мало кто готов". Даже если депутаты объявят импичмент премьеру, они "сумеют сформировать новое правительство и худо-бедно протянуть до очередных выборов в 2022 году", делится молдавский аналитик своим мнением с DW.



Deutsche Welle