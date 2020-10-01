Литва: каковы тенденции на рынке труда?

Сегодня на рынке поиска работы наблюдается восстановление, констатируют эксперты. Большинство работников востребованы в сфере продаж, строительства, складирования, бухгалтерского учета и других секторов.

По словам опрошенных LRT.lt специалитов, ситуация, вызванная коронавирусом, не повлияла на зарплаты, предлагаемые работодателями, однако, по их словам, при смене места работы легче требовать более высокую зарплату, чем на текущем рабочем месте.

Наблюдается активизация соискателей работы

По словам Раймонды Татарелите, менеджера по маркетингу CV Market, в сентябре этого года, несмотря на текущую ситуацию с COVID-19, наблюдается активизация соискателей работы.

«Судя по общему количеству кандидатов и посетителей портала, этот месяц будет не хуже, чем сентябрь прошлого года», - говорит Р. Татарелите.

Собеседник отмечает, что количество вакансий растет по сравнению с этим и даже прошлым летом.

«В сентябре у нас в основном объявления о вакансиях для менеджеров по продажам, продавцов, руководителей строительства, складских помещений и сотрудников, бухгалтеров, различных инженеров и водителей», - говорит Р. Татарелите.

COVID-19 приостановил поиск работы

Андрюс ​​Францас, партнер компании Alliance for Recruitment, также говорит, что на рынке наблюдается оживление в поиске работы, за исключением тех секторов, которые больше всего пострадали от пандемии.

Например, в сфере туризма полностью прекратились поиски работы. «Ситуация сложная, и, скорее всего, она будет сложной до весны следующего года. В результате были закрыты многие рестораны, а отели почти не работал. Очень сильно пострадали области путешествий и авиации», - объясняет собеседник.

По словам Р. Татарелите, предложений о работе меньше и на тех должностях, где ротация персонала относительно небольшая: «Нужны конкретные знания там, где в целом меньше рабочих мест – это должности, связанные с наукой, лабораторный персонал и т. д. Также меньше ищут врачей или учителей (чаще находят по другим каналам), если это не частные школы».

Безработных намного больше

По словам представителя службы занятости Милды Янкаускене, ситуация, вызванная пандемией COVID-19, изменила тенденции спроса и предложения рабочей силы. По ее словам, спрос на рабочую силу, упавший к апрелю, в настоящее время восстанавливается, но число зарегистрированных безработных намного выше, чем в прошлом году.

Экономисты говорят, что такая рекордная безработица также может быть связана с пособиями по поиску работы, введенными в середине июня, когда соискатели могут получать 200 евро в месяц на срок до 6 месяцев, но не дольше, чем до конца этого года.



«В сентябре в информационной системе службы занятости было зарегистрировано 31,5 тысячи вакантных рабочих мест. Также активизировалась регистрация соискателей в Службе занятости. В сентябре в отдел обслуживания клиентов Службы занятости обратилось 31,9 тыс. безработных – на 5,6 процента больше, чем в августе. По сравнению с сентрябрем 2019 года, предложение рабочей силы на 35 процентов больше», - подчеркивает М. Янкаускене.