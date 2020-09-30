Переводчик-синхронист Федерас: особенно мне нравилось переводить Леонидаса Донскиса

Сегодня отмечается Международный день переводчика. Этот праздник совсем молодой (он был учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году), но профессия – одна из древнейших.

Дата выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский. Этот святой известен тем, что в 400-е годы осуществил полный перевод еврейских текстов Ветхого и Нового Заветов на латынь, итогом чего стало появление общепринятой Библии. Святой Иероним в западной культуре традиционно считается небесным покровителем всех устных и письменных переводчиков.

Журналист Радио ЛРТ Ольга Угрюмова встретилась с известным переводчиком-синхронистом Александрасом Федерасом.

- Какими качествами должен обладать переводчик-синхронист?

- Качества, конечно, тут специфические нужны. Синхронные перевод – это такая сфера, где очень быстро нужно принимать решение, практически, в доли секунды. На слух ты воспринимаешь один язык, и в течение секунды услышанное ты должен перевести на другой язык, и так, чтобы аудитория тебя услышала и поняла суть речи выступающего либо на конференции, либо на семинаре. Да, этому можно научиться, но не всем это дано.



Скажем, можно научиться игре на пианино и играть для себя на таком бытовом уровне. А можно научиться профессионально играть. Есть люди, которые просто не могут заниматься синхронным переводом: тут и боязнь микрофона, и боязнь аудитории. Все это нужно победить. Лучше, конечно, когда у тебя есть талант к этому, а потом ты должен много работать, нужна практика. И тогда у тебя все получится.

- Александрас, я знаю, что у вас есть музыкальное образование, вы пели в хоре «Ажуолюкас». Это помогает Вам в работе? Музыкальный слух важен для переводчика?

- Вы знаете, думаю, что да. Музыкальный слух, любовь к музыке помогает. Слух – это такое тонкое чувство. Слух нужен для понимания, скажем, в том языке, который ты знаешь, разных акцентов, разных интонаций. Ведь мы переводим не только, и не столько «слова», фразы. Здесь важна интонация. То, как говорит человек. И, конечно, музыкальный слух здесь важен. Мои некоторые коллеги, которые учились музыке и любят ее, они переводят лучше. Может, я ошибаюсь, но я так думаю.

- С кем из известных и интересных людей Вам приходилось работать?

- Моя переводческая работа началась в 1990-е годы. Меня «переманили» из Вильнюсского университета, где я преподавал. Я сразу начал переводить в рабочем порядке для руководства нашей страны, для нашего первого правительства: премьер-министра К. Прунскене, А. Бразаускаса, Р. Озоласа, В. Ландсбергиса и т.д.



В те годы приезжали интереснейшие люди посмотреть, встретиться, познакомиться с нашей страной. Это был чрезвычайно интересный период для меня: работать с лидерами разных стран, с политическими и общественными деятелями.



Особенно мне нравилось переводить на различных конференциях покойного Леонидаса Донскиса. Его выступления были глубоки не только по содержанию, ты получал настоящий урок жизни.

- Александрас, почему Вы стали филологом-англистом?

- Вы знаете, мы жили в Каунасе, и моя мама почему-то решила, что до школы (мне было шесть лет) я должен учить английский. Удивительно, но она нашла настоящую англичанку, бывшую ссыльную, она прошла ГУЛАГ, а после реабилитации ждала визу, чтобы вернуться на родину, это было где-то в 1956 – 1957 г.г., и жила за счет уроков английского. Я до сих пор помню те первые уроки, помню книгу, которую мы читали. Дети очень восприимчивы к языкам, к музыке.



Так и получилось, что я решил поступить в университет на английскую филологию, а потом уже это перешло в переводческую деятельность.