Карла Блейкер. Первые дебаты Трампа и Байдена - удручающе хаотичны

В первой теледуэли президента США и его соперника до обмена мнениями дело не дошло - Трамп практически не дал Байдену высказаться. Без этих псевдодебатов можно было обойтись, считает Карла Блейкер.

Что это, черт возьми, было? Именно такой вопрос возник после просмотра первых телевизионных дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост от Демпартии Джо Байденом. То, что задумывалось как обмен аргументами и фактами, чтобы помочь определиться колеблющимся избирателям, уже буквально через несколько минут после начала стало похоже на хаотичную семейную ссору между двумя родственниками, один из которых вообще не следует никаким правилам, а другой только натянуто смеется и качает головой, еле сдерживая желание закричать в ответ.

Трамп превратил теледебаты с Байденом в Хаос



США находятся в тяжелейшем кризисе: пандемия коронавируса, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и все более углубляющийся разрыв между белыми и темнокожими американцами сотрясают страну. Но в ходе первых прямых дебатов между кандидатами в президенты от республиканцев и демократов мы увидели хозяина Белого дома, который не дал своему оппоненту закончить почти ни одного предложения и не представил почти никаких собственных планов по улучшению ситуации в стране.





Когда модератор Крис Уоллес указал Трампу на то, что его команда приняла правила дебатов, и президент тем самым согласился с правом соперника отвечать на вопросы в течение двух минут без помех, Байден сухо вставил: "Он никогда не держит слово". Тот хаос, в который превратил дебаты Трамп, и безуспешные попытки модератора поставить его на место были удручающим зрелищем.

Без таких "дебатов" можно было и обойтись



Промахи допустил и Джо Байдена. Он назвал Трампа "клоуном", что абсолютно неуместно в политических дебатах. А заявление Байдена о том, кто, где и когда сможет проголосовать по почте, превратилось в типичную байденовскую путаницу из сложных предложений, конец которых не имеет ничего общего с началом.

Но именно Трамп довел концепцию президентских дебатов до абсурда. Модератору Уоллесу не под силу было его контролировать. А Байден мало что мог противопоставить такому поведению своего оппонента. Лишь однажды тон Байдена стал настолько резким, что на секунду остановил постоянный поток пререканий Трампа: когда он говорил о своем покойном сыне Бо и его военной службе в Ираке. Но и тогда Трамп попытался перевести разговор на другого сына Байдена Хантера и выдвинутые против него обвинения в коррупции.

Какие это дебаты, если один кандидат в течение 90 минут не дает другому закончить ни одну мысль? Без этого можно было бы и обойтись. В следующий раз 7 октября состоится обмен ударами между нынешним вице-президентом Майком Пенсом и кандидат на этот пост от демократов сенатором Камалой Харрис.

А потом последует еще две телевизионные дуэли между Трампом и Байденом. Отказ Байдена от участия в них не был бы политически мудрым шагом. И его, наверное, в таком случае можно будет назвать трусом, который сдался. Но после катастрофических первых "дебатов" такое решение было бы понятным.

Автор: Карла Блейкер, корреспондент DW в Вашингтоне