Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства, говорится в сообщении, опубликованном в среду бывшим кандидатом в президенты в своем Telegram-канале.

«Светлана Тихановская назначила представителем по правам человека известного белорусского юриста и правозащитника Гарри Погоняйло. Экономист Алесь Аляхнович назначен представителем по экономическим реформам», - говорится в сообщении.



Тихановская в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе во вторник, 29 сентября попросила выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. По словам самой Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.



Двумя днями ранее Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. Коснувшись ситуации, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, Макрон заявил: "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой".



Кроме того он выразил восхищение мужеством белорусов, участвующих в протестах: "Они знают, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране.