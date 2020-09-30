Новые правила: как посещать пациентов в больницах

Министерство здравоохранения разработало общие правила посещения пациентов, которые будут действовать в больницах по всей стране.

До сих пор каждое медучереждение устанавливало свои правила. Отныне люди, посещающие близких, будут регистрироваться и входить в палату только в том случае, если их температура не превышает 37,3 градуса; также для посещения близких потребуется разрешение главы отделения или дежурного врача. Навещать пациентов можно будет только по одному и не более трех раз в неделю.



Тем временем, в Расяйняй рассматривается возможность создания второго мобильного пункта проверки на COVID-19, а также идет подготовка к массовому тестированию всех жителей района. Руководитель администрации Расейняйского самоуправления Эдмундас Йонила говорит, что один мобильный пункт до сих пор способен обслужить всех зарегистрировавшихся на исследования.



Со среды время, выделенное на одного человека, сокращается, так что второй пункт будет открыт, если потребность в тестировании увеличивается. Самоуправление активно призывает всех жителей сделать тест, в частности призывает компании проводить тестирование своих сотрудников, но, по словам Йонилы, не все на это согласны. Коронавирус в Расейняйском районе начал распространятся на прошлой неделе.