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2020.09.30 10:22

Опрос: финансовые последствия карантина ощутила половина жителей Литвы

BNS, LRT.lt2020.09.30 10:22
eurai
eurai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Более половины жителей в Литве ощутили финансовые последствия весеннего карантина, свидетельствует опрос, проведенный по заказу Нацбанка Литвы. 

По данным пороса, доходы 29% домашних хозяйств сократились, 6% утратили постоянный источник доходов, а треть за последнее полугодие потратила часть или даже все накопления.

По словам старшего экономиста Отдела макропруденциального анализа БЛ Виктории Грибаускайте, выросла неопределенность людей по поводу будущего.

"Видна растущая неопределенность по поводу перспектив будущего и меньшее желание тратить, а это позволяет полагать, что в ближайшее время домашние хозяйства будут более осторожно управлять своими личными финансами – будут внимательнее следить за изменениями доходов и осторожнее планировать расходы", – отметила в пресс-релизе В. Грибаускайте.

Основная часть домашних хозяйств (70%) оценивает свое положение как среднее или хорошее, однако их доля за год сократилась на 7 пунктов.

На 12 пунктов до 57% за год сократилась доля домашних хозяйств, которые могли откладывать сбережения.

Репрезентативный опрос был проведен в июле-августе, в нем приняли участие 1000 респондентов.

eurai
eurai
eurai
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
eurai
# Литва

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