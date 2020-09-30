Новости

2020.09.30 08:12

Теледебаты: жесткая перепалка Трампа и Байдена

Deutsche Welle2020.09.30 08:12
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai / AP nuotr.

Не пожавшие друг другу руки соперники обрушились друг на друга с жесткими обвинениями. Трамп постоянно перебивал Байдена, тот назвал президента "щенком Путина", "клоуном" и "лжецом".

Первые предвыборные теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом вылились во вторник, 29 сентября, в ожесточенную перепалку между кандидатами. Не пожавшие друг другу руки в начале встречи из-за пандемии коронавируса политики обрушились друг на друга с обвинениями.

В частности, Байден назвал Трампа "худшим президентом в истории США", "клоуном", "лжецом", "щенком Путина" и обвинил его в разжигании расистских настроений. Трамп, в свою очередь, постоянно перебивал Байдена, усомнился в его умственных способностях и назвал работу сына Байдена в Украине проявлением коррупции.

Особо ожесточенный обмен ударами последовал в разговоре о пандемии коронавируса. Байден обвинил Трампа в том, что он долгие месяцы недооценивал вирус, что привело к большому количеству жертв. Трамп возразил, что, будь президентом Байден, счет жертв шел бы на миллионы, а экономика страны была бы разрушена.

В то же время Трамп вновь уклонился от прямого ответа на вопрос, признает ли он результаты выборов в случае своего проигрыша. Ранее он сделал это 23 сентября. "Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа", - заявил тогда Трамп, комментируя практику голосования по почте, в которой он видит инструмент для фальсификаций. Байден заявил, что собирается признать любые результаты голосования.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Deutsche Welle

Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Debatų vedėjas Chrisas Wallace`as
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
1 / 8AP nuotr.
Debatų vedėjas Chrisas Wallace`as
Debatų vedėjas Chrisas Wallace`as
2 / 8AP nuotr.
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
3 / 8AP nuotr.
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
4 / 8AP nuotr.
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
5 / 8AP nuotr.
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
6 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
7 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
8 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Debatų vedėjas Chrisas Wallace`as
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
Rinkimų debatai
# В мире

Популярно

Новости

2020.09.29 13:34

Татьяна Двилевич: усиление преподавания литовского языка – хорошая идея, но где взять литуанистов?

Sviatlana Cichanouskaja susitinka su Emmanueliu Macronu

Новости

2020.09.29 09:04

Президент Франции Макрон встретился в Вильнюсе с Тихановской

12

Новости

2020.09.29 12:17

За сутки в Литве выявлены 88 новых случаев коронавируса

Vilniaus universitete vykstanti Emmanuelio Macrono diskusija su studentais

Новости

2020.09.29 16:37

Журналист французского радио RFI в интервью ЛРТ: Эмманюэлю Макрону не позавидуешь

5
Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.09.29 14:11

Тихановская попросила Макрона выступить посредником в Беларуси

Vilnius

Новости

2020.09.29 15:41

Лингене представила ситуацию с коронавирусом в Вильнюсе: 230 случаев за две недели

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.09.29 08:41

Как в Беларуси помогают пострадавшим от властей в ходе протестов

Emmanuelis Macronas ir Gitanas Nausėda

Новости

2020.09.29 08:53

Макрон в Вильнюсе: Россия должна дать объяснения в связи с отравлением Навального

Kalnų Karabachas

Новости

2020.09.29 09:35

Что подогревает войну между Арменией и Азербайджаном

Didysis Vilniaus universiteto kiemas

Новости

2020.09.29 16:21

Литва профинансирует обучение 100 белорусов