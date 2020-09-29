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2020.09.29 17:18

Меркель призвала Ереван и Баку к прекращению огня

Deutsche Welle2020.09.29 17:18
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Vokietijos kanclerė Angela Merkel / AP nuotr.

В телефонных разговорах с лидерами Армении и Азербайджана канцлер ФРГ назвала Минскую группу ОБСЕ "подходящей площадкой" для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель провела во вторник, 29 сентября, телефонные беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В переговорах, главной темой которых стало обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Меркель подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Канцлер напомнила, что "подходящую площадку" для урегулирования конфликта является Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также призвала страны-соседи Армении и Азербайджана "содействовать поиску мирного разрешения" спора.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Новая вспышка боев за Карабах

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

Deusche Welle

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
1 / 1AP nuotr.
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
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