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2020.09.28 19:25

Президент Франции Макрон: Я очень рад быть сегодня в Литве

BNS, LRT.lt2020.09.28 19:25
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита основное внимание он намерен уделить ситуации в Беларуси. 

Это первый визит президента Франции в Литву за почти двадцать лет.

"Я очень рад быть сегодня в Литве. Спасибо за прием!", - написал в социальной сети по-литовски президент Франции.

Президент Литвы Гитанас Науседа и находящаяся в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвали Э. Макрона взять на себя роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Г. Науседа и Э. Макрон также намерены подробно обсудить отношения с Россией.

Накануне визита в Вильнюс Э. Макрон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад не признает из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.

Представители Э. Макрона сообщили, что он готов встретиться с Вильнюсе с С. Тихановской.

Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
1 / 10D. Umbraso/LRT nuotr.
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
2 / 10D. Umbraso/LRT nuotr.
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
3 / 10D. Umbraso/LRT nuotr.
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
4 / 10D. Umbraso/LRT nuotr.
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
5 / 10D. Umbraso/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
6 / 10Stop kadras
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
7 / 10Stop kadras
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
8 / 10Stop kadras
Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas E. Macronas
Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas E. Macronas
9 / 10LRT.lt stop kadras
Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas E. Macronas
Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas E. Macronas
10 / 10URM nuotr.
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Į Lietuvą atvykęs Prancūzijos prezidentas Emannuelis Macronas susitiko su Gitanu Nausėda
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Gitanas Nausėda ir Emmanuelis Macronas
Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas E. Macronas
Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas E. Macronas
# Литва

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