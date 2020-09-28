Президент Франции Макрон: Я очень рад быть сегодня в Литве

В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита основное внимание он намерен уделить ситуации в Беларуси.

Это первый визит президента Франции в Литву за почти двадцать лет.



"Я очень рад быть сегодня в Литве. Спасибо за прием!", - написал в социальной сети по-литовски президент Франции.

Президент Литвы Гитанас Науседа и находящаяся в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвали Э. Макрона взять на себя роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Г. Науседа и Э. Макрон также намерены подробно обсудить отношения с Россией.

Накануне визита в Вильнюс Э. Макрон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад не признает из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.

Представители Э. Макрона сообщили, что он готов встретиться с Вильнюсе с С. Тихановской.