Федор Крашенинников. Встреча Меркель с Навальным меняет его статус

Частный визит канцлера Германии Меркель в берлинскую клинику к Навальному может иметь более серьезные последствия для российской политики, чем это кажется сейчас, считает Федор Крашенинников.

Как стало известно, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) навестила российского оппозиционера Алексея Навального, все еще находящегося на лечении в Берлине в клинике "Шарите". Уже после того, как новость о визите сообщил журнал Der Spiegel, его факт подтвердил сам Навальный, подчеркнув, что состоявшаяся встреча носила частный характер. Это был, как написал Навальный в Twitter, "скорее, разговор с семьей". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) также назвал визит Меркель частным "посещением больного человека".

Частная, но важная встреча



Несмотря на декларируемую аполитичность, общение Меркель с Навальным имеет чрезвычайно важное значение для российской внешней и внутренней политики, даже если все действительно свелось к светскому разговору о состоянии здоровья оппозиционера и погоде в осеннем Берлине.

Прежде всего, эта встреча может свидетельствовать о том, что для самой Ангелы Меркель вся история с отравлением Навального значит гораздо больше, чем хотелось бы думать многим в Москве. И поэтому ожидать, что правительство Германии скоро утратит интерес к судьбе российского оппозиционера, явно не приходится.

Жесткая и последовательная позиция руководства ФРГ по этому вопросу не может не беспокоить Кремль. Прежде всего, там явно боятся международного расследования инцидента с отравлением оппозиционного политика боевым отравляющим веществом, итогом которого могут стать новые и весьма болезненные для российской элиты санкции. А так как Навальный был вывезен на лечение в Германию и именно немецкие врачи и исследователи первыми заявили об отравлении его "Новичком", Берлин в Москве воспринимаю как инициатора такой атаки.

Авторитета Путина не хватает



Именно в настойчивости немецкой стороны многим в России видится причина всех проблем, и потому бездоказательные и даже откровенно абсурдные обвинения в адрес Германии звучат все громче, в том числе и на официальном уровне. Буквально на днях МИД России назвал все происходящее вокруг Алексея Навального "постановкой" Германии. Никак, впрочем, не объяснив, в чем именно она заключается и как стала возможной, если учесть, что первые двое суток после отравления и впадения в кому Навальный находился в России.

Кроме того, судя по разговору Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном, содержание которого к явному неудовольствию Кремля было слито во французскую прессу, сам Путин крайне болезненно переживает интерес к судьбе "интернет-смутьяна" со стороны европейских политиков. И даже готов лично распространять о нем негативную и весьма сомнительную в плане достоверности информацию.

То, что и после уничижительных комментариев Путина Ангела Меркель продемонстрировала готовность пообщаться с Навальным, должно подвести президента России и его окружение к пониманию того, что авторитета Путина недостаточно для того, чтобы отбить у европейских лидеров желание пообщаться с российским оппозиционером.

Взгляд из России на встречу Меркель с Навальным



Даже если на самом деле к Навальному в Европе и остаются вопросы и сама Ангела Меркель не придает своему частному визиту в "Шарите" большого значения, из России все это видится совершенно иначе. Как новый шаг к тому, что у Запада в России есть другой - помимо официальных властей - собеседник.

Для внутрироссийской пропаганды важным фактором позиционирования Владимира Путина как лидера мирового масштаба с самого начала его правления было постоянное подчеркивание важности его личных контактов с руководителями стран Запада.

Поэтому информация о том, что в России помимо Путина есть еще кто-то, с кем лидеры западного мира готовы общаться, напрямую бьет по имиджу российского президента и внутри страны. И это может заставить представителей экономической и административной элиты России отнестись с гораздо большим интересом к Навальному и его политическим перспективам. Надо ли говорить, что все это совсем не радует Путина?

"Охранная грамота" от Меркель



Личные контакты с одним из самых влиятельных людей планеты - особенно если это будет не единственная встреча и за Ангелой Меркель последуют другие лидеры стран Запада - могут стать для Алексея Навального своеобразной "охранной грамотой" при его анонсированном возвращении в Россию и открыть совсем другие горизонты для дальнейшей деятельности.



Очевидно, что после уже прозвучавших в адрес руководства и спецслужб России обвинений в причастности к покушению на жизнь Навального любые другие насильственные действия по отношению к нему и членам его команды автоматически будут попадать во все мировые новости и осуждаться на совершенно ином уровне, нежели раньше.

Это неизбежно поставит Путина перед выбором между двумя плохими вариантами. Или под протесты мирового сообщества посадить Алексея Навального в тюрьму сразу после пересечения им границы России, превращая его в потенциального российского Нельсона Манделу. Или же последовательно демонстрировать равнодушие к "интернет-смутьяну", тем самым позволив ему использовать свои новые возможности для воздействия на политические процессы внутри России. Где, кстати, уже начался новый электоральный цикл.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.



Deutsche Welle