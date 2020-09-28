Литва: коронавирус установлен в 84 учебных заведениях

В сентябре коронавирус установлен в 84 учебных заведениях Литвы, также заболели 126 медиков, говорит главный специалист Отдела управления инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы Дайва Размувене.

"В учебных заведениях зафиксирован 181 случай заболевания. Болеют 111 детей, 55 педагогов и 15 работников, не задействованных в учебном процессе. В этой связи изолирован 1701 человек", - сказала она.

По словам Д. Размувене, за сентябрь было выявлено 126 случаев заболевания у медработников, а в августе таких случаев было 27.

"Эти цифры связаны с крупнейшими очагами в лечебных учреждениях. Но они под контролем", - сказала представитель НЦОЗ. По ее словам, больше всего больных медиков в больнице Радвилишкиса - 42, а также в больнице Шяуляй - 20.

Д. Размувене говорит, что с начала пандемии в феврале коронавирус был диагностирован у 545 медиков.

"Если сравнивать с началом пандемии, то возраст больных очень меняется (...) Если посмотреть на июль, август, сентябрь, то заболеваемость в старшей возрастной группе снижалась, а росла в возрастной группе от 15 до 49 человек", - сказала она.

Как сообщает НЦОЗ, в сентябре люди старше 61 года составляли менее 14% всех заболевших.