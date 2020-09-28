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2020.09.28 08:58

В Минске 100 тысяч человек вышли на "народную инаугурацию" Тихановской

Радио «Cвобода»2020.09.28 08:58
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

В центре Минска в воскресенье десятки тысяч человек, а по ряду оценок - более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.

На этот раз протестующие назвали акцию "народная инаугурация Светланы Тихановской" – соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.

Колонна демонстрантов, по сообщениям очевидцев, растянулась почти на два километра. Несколько часов она двигалась по улицам Минска.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Нынешнее воскресенье стало 50-м днём протестов в Беларуси против Лукашенко. С утра власти стянули в центр Минска тысячи военных и сотрудников милиции, спецтехнику и десятки БТР. Силовики оцепили несколько центральных площадей Минска, а также городскую резиденцию Александра Лукашенко – Дворец Независимости. В середине дня люди в чёрной форме и без опознавательных знаков начали задерживать протестующих при подходе к стеле "Минск – город-герой", которая является основным местом сбора оппозиции.

Акции "народной инаугурации" проходили и в других городах Беларуси. Телеграм-канал Nexta сообщил, что в Жодино протестующие перекрыли несколько дорог, а в Гомеле спецназ применил против вышедших на улицы людей слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Всего в воскресенье, по данным правозащитной организации "Весна", в Минске и других городах Беларуси были задержаны более 200 человек. Среди задержанных были не менее трёх журналистов.


Акция солидарности с протестующими белорусами традиционно прошла в Москве, у посольства Беларуси. Полиция задержала 8 активистов, среди них – солист группы "Аркадий Коц" Кирилл Медведев. На него составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 500 рублей.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность нового срока Лукашенко. На днях Александр Лукашенко провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
2 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
3 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
4 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
5 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
6 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
7 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
8 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
9 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь

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