В Минске 100 тысяч человек вышли на "народную инаугурацию" Тихановской

В центре Минска в воскресенье десятки тысяч человек, а по ряду оценок - более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.

На этот раз протестующие назвали акцию "народная инаугурация Светланы Тихановской" – соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.



Колонна демонстрантов, по сообщениям очевидцев, растянулась почти на два километра. Несколько часов она двигалась по улицам Минска.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Нынешнее воскресенье стало 50-м днём протестов в Беларуси против Лукашенко. С утра власти стянули в центр Минска тысячи военных и сотрудников милиции, спецтехнику и десятки БТР. Силовики оцепили несколько центральных площадей Минска, а также городскую резиденцию Александра Лукашенко – Дворец Независимости. В середине дня люди в чёрной форме и без опознавательных знаков начали задерживать протестующих при подходе к стеле "Минск – город-герой", которая является основным местом сбора оппозиции.

Акции "народной инаугурации" проходили и в других городах Беларуси. Телеграм-канал Nexta сообщил, что в Жодино протестующие перекрыли несколько дорог, а в Гомеле спецназ применил против вышедших на улицы людей слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Протестующие расступаются, пропуская скорую. Медикам апплодируют pic.twitter.com/WiiCUS9kfR — Чай з варэннем (@belteanews) September 27, 2020

Всего в воскресенье, по данным правозащитной организации "Весна", в Минске и других городах Беларуси были задержаны более 200 человек. Среди задержанных были не менее трёх журналистов.



Акция солидарности с протестующими белорусами традиционно прошла в Москве, у посольства Беларуси. Полиция задержала 8 активистов, среди них – солист группы "Аркадий Коц" Кирилл Медведев. На него составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 500 рублей.



Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность нового срока Лукашенко. На днях Александр Лукашенко провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.