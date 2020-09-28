Профессор Жвирблене: Не думаю, что вакцина появится до лета следующего года

Эффективную вакцину против COVID-19 не следует ожидать раньше лета или осени следующего года, а зимой ожидается еще большее число коронавирусных заболеваний, сказала профессор Аурелия Жвирблене в программе «Неделя» в эфире ТВ ЛРТ.

«Мое мнение на самом деле не изменилось, и я, читая об этих вакцинах, потому как на самом деле уже опубликовано много научных данных, я действительно не думаю, что вакцину удастся произвести до лета или осени следующего года. Потому что, прежде всего, эта вакцина должна быть зарегистрирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам, а для этого, безусловно, существуют огромные требования. В Литве не будет так, как, например, в России, где обследован десяток людей и уже объявлено, что мы начнем вакцинацию.

В Литве и Евросоюзе такая ситуация абсолютно невозможна. И некоторые из этих вакцин, которые теперь будут финансироваться, из этих сами, некоторые из них, прошли только первую или вторую фазу клинических испытаний. Некоторые уже начали третью фазу клинических испытаний. Это означает, что регистрация невозможна до завершения третьей фазы клинических испытаний», - сказала профессор.

Она сказала, что не может предоставить больше информации о производителях, но отметила, что большинство из этих производителей - европейские.

«Маловероятно, что все 7 будут очень эффективными и очень безопасными и не вызовут каких-либо побочных эффектов, и что все 7 внезапно появятся на рынке в середине следующего года. Это, безусловно, маловероятный сценарий. Таким образом, контакт с 7 производителями, в частности, поможет минимизировать риски. Потому что, если один производитель преуспеет, другой потерпит неудачу, ожидается, что из этих семи, может быть, один, может быть, два добьются успеха», - детализировала профессор.

На прошлой неделе правительство решило, что Литва вместе с другими странами ЕС будет участвовать во всех 7 закупках вакцины от COVID-19. Это означает, что в настоящее время Европейская комиссия (ЕК) выбрала семь компаний по производству вакцин, которые заключат соглашения с Литвой на закупку вакцины после ее разработки и тестирования. По данным правительства, предполагается, что 70 процентов населения Литвы будут вакцинированы.

По словам премьера, участие в программе закупки вакцины обойдется государству примерно в 100 миллионов евро, позже глава правительства уже повысил цену - максимальную сумму в 125 миллионов. В конце концов, производители говорят, что публикуют разные цены на вакцины, которые варьируются от почти 3 до 18 евро. Однако вакцинация в Литве будет возможна бесплатно, пообещало правительство.

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