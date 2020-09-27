В Минске проводится символическая инаугурация Светланы Тихановской

Активисты протестов в Беларуси проводят 27 сентября символическую акцию инаугурации Светланы Тихановской, которую они считают избранным президентом и законным представителем народа Беларуси.

О предстоящей акции еще утром сообщил Telegram-канал NEXTA:

В то же время церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которую он провел 23 сентября без участия общественности и мировых лидеров, авторы Telegram-канала назвали "крысиным спектаклем узурпатора". Провести свои акции в поддержку Тихановской авторы канала предлагали не только минчанам, но и жителям других городов.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая в рамках общей дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил ряд западных стран в попытках ввергнуть Беларусь в "хаос и анархию", которые отбросят страну в ее развитии на многие годы назад. Он предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти.

"Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов.

Французский лидер также заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. Особо уважения, по его словам, заслуживают женщины.

В 50-й день мирного протеста Светлана Тихановская поддержала белорусов:

«Дорогие белорусы!

История последних месяцев показывает, что мы можем всё. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное — гордости за свой народ, гордость быть одной из вас.

Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно.

Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим».

Акции под названием "Народная инаугурация Светланы Тихановской" проводятся 27 сентября по всей Беларуси. Телеканал Настоящее Время ведет прямую трансляцию.

DW

Радио Свобода