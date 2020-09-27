В Минске проводится символическая инаугурация Светланы Тихановской

Активисты протестов в Беларуси проводят 27 сентября символическую акцию инаугурации Светланы Тихановской, которую они считают избранным президентом и законным представителем народа Беларуси.
О предстоящей акции еще утром сообщил Telegram-канал NEXTA:
В то же время церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которую он провел 23 сентября без участия общественности и мировых лидеров, авторы Telegram-канала назвали "крысиным спектаклем узурпатора". Провести свои акции в поддержку Тихановской авторы канала предлагали не только минчанам, но и жителям других городов.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая в рамках общей дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил ряд западных стран в попытках ввергнуть Беларусь в "хаос и анархию", которые отбросят страну в ее развитии на многие годы назад. Он предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех.
Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти.
"Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов.
Французский лидер также заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. Особо уважения, по его словам, заслуживают женщины.
В 50-й день мирного протеста Светлана Тихановская поддержала белорусов:
«Дорогие белорусы!
История последних месяцев показывает, что мы можем всё. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное — гордости за свой народ, гордость быть одной из вас.
Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно.
Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим».
Акции под названием "Народная инаугурация Светланы Тихановской" проводятся 27 сентября по всей Беларуси. Телеканал Настоящее Время ведет прямую трансляцию.