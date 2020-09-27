В Минске готовятся к символической инаугурации Светланы Тихановской

Активисты протестов в Беларуси объявили о том, что намереваются днем 27 сентября провести символическую акцию инаугурации Светланы Тихановской, которую они считают избранным президентом и законным представителем народа Беларуси.

О предстоящей акции сообщает Telegram-канал NEXTA:

В то же время церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которую он провел 23 сентября без участия общественности и мировых лидеров, авторы Telegram-канала называют "крысиным спектаклем узурпатора". Провести свои акции в поддержку Тихановской авторы канала предлагают не только минчанам, но и жителям других городов.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая в рамках общей дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил ряд западных стран в попытках ввергнуть Беларусь в "хаос и анархию", которые отбросят страну в ее развитии на многие годы назад. Он предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти.

"Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов.

Французский лидер также заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. Особо уважения, по его словам, заслуживают женщины.

DW