Сейм хочет, чтобы дети из семей нацменьшинств раньше начали изучать литовский язык

На этой неделе Сейм принялся за поправки, смысл которых заключается в том, чтобы дети из семей национальных меньшинств начали изучать литовский язык раньше. Поправки к Закону об образовании предусматривают, что в программах дошкольного воспитания и предшкольного образования обучению на литовском языке должно уделяться не менее пяти часов в неделю.

В настоящее время в предшкольных классах закон предусматривает проведение четырех обязательных часов на литовском языке, а в дошкольное воспитание литовский язык может быть интегрирован по желанию родителей детей.

По словам министра образования, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса, цель поправок – чтобы дети из нелитовских семей начали как можно скорее обучаться государственному языку.

«Уже в раннем возрасте должны создаваться благоприятные условия для изучения государственного языка и интеграции в социальную и культурную жизнь страны», - сказал министр, представляя проект.

Algirdas Monkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После представления поправок в первом чтении их одобрили 57 парламентариев при трех воздержавшихся. Далее проект будет дополнительно рассмотрен комитетом Сейма по образованию и науке, после чего в октябре Сейм вновь вернется к его рассмотрению.

Староста фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ванда Кравчёнок спросила министра, будет ли кому в регионах учить детей на литовском языке.

Mokykla / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«В школах национальных меньшинств, образовательных учреждениях изучению государственного языка всегда уделялось большое внимание. Этого желают и родители, и руководителей учреждений, но желания не всегда совпадают с возможностями. Как будет решать проблему нехватки учителей, особенно в регионах?» - спросила парламентарий.

В своем ответе А. Монкявичюс подчеркнул, что это не были бы отдельные специальные уроки литовского языка, это была бы разнообразная деятельность на обоих языках – родном и литовском, а педагоги и в настоящее время обязаны знать литовский.

Mokiniai, mokykla, Jono Pauliaus II gimnazija, mokiniai, mokykla, abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Воспитателям, педагогам важно повышать методическую квалификацию. Они и так не могут работать, не зная государственного языка. Может, они еще усовершенствуют государственный язык, но здесь самое главное – методические вещи: как в различной образовательной деятельности использовать и литовский, и свой родной язык, как совместить их, чтобы дети с самого начала в совершенстве владели обоими языками», - пояснил министр.

Планируется, что поправки к Закону об образовании вступят в силу с 1 сентября следующего года. В год, как сказал министр, это будет обходиться дополнительно в 640 тысяч евро.

Дошкольное воспитание относится к детям в возрасте от одного до пяти или шести лет, а предшкольное образование – к детям в возрасте с пяти или шести лет.