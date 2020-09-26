Антон Орехъ. Кремлюдь

Только не надо говорить, как везде, что «Путина выдвинули на Нобелевскую премию».

Что значит «выдвинули»? Их что, много было или хотя бы несколько? Множественное число – от множества людей или даже организаций. А по факту Владимира Владимировича в Нобели двинул один человек, писатель Комков, имени которого вы до этого дня не знали. Или это я один Комкова не читал, а остальные зачитали до дыр такие великолепные произведения, как «Ваххабит», «Тихая заводь, Охотный ряд, дом 1» и «Кремлюди»?

Последнее сочинение особенно хочется изучить, а для начала понять хотя бы, где в названии ударение – «КрЕмлюди» или «КремлЮди»?

Отсюда, конечно, вопрос к самой премии, на которую по факту кто угодно может номинировать кого угодно. Тот же Путин теперь растрогается и в ответ тоже выдвинет Сергея Комкова на Премию мира. Или вы думаете, что Комков меньше Путина сделал для мира во всем мире? Во всяком случае, Комков не участвовал в Крыме, Донбассе и Сирии – в отличие от Владимира Владимировича. Комков выдвинул Путина ровно через неделю после того, как на Нобелевскую премию выдвинули Навального. И тут уже точно речь о множественном числе.

Выдвигали Навального несколько человек. Но мне, слава богу, не нужно сейчас переобуваться в полете. Я и после выдвижения Навального сказал, что всё это ерунда. И Навальному никакая Премия ни к чему, и сама Премия мира утратила всякий смысл. У комитета давно закончились идеи, и награждать стали всех подряд, вплоть до Евросоюза в целом. Награждают за «усилия», за «попытки» – Обаму наградили за цвет кожи.

А если заглянуть в историю номинаций, то там каких только приключений ни бывало! И Гитлера номинировали, и Муссолини. И Товарища Сталина выдвигали аж дважды! А Махатму Ганди, по отсутствию которого так скучал Путин, предлагали на Премию целых 12 раз – и всё равно не присудили. Зато Ясиру Арафату выдали медаль.

Короче говоря, Премия – пустая, и выдвижение на нее от лица писателя Комкова – не более, чем казус. Хотя по телевизору вам, наверное, скажут по-другому. Но когда Путину никакую Премию не дадут – а так оно и будет, конечно – то пусть телевизор скажет, что «Владимиру Путину не присудили Нобелевскую премию мира». Во множественном числе не присудили…

Но, по крайней мере, мы узнали, что есть такой Сергей Комков и что он написал про «кремлюдей», и что благодаря ему Путин догнал Навального по числу нобелевских номинаций.

Эхо Москвы