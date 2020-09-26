Фестиваль польского кино: лучшие фильмы, музыка и стихи соседней страны

В этом году Фестиваль польского кино предоставит возможность не только увидеть новые польские фильмы, но и посмотреть лучшие ленты из тех, что демонстрировались прежде, но, возможно, были пропущены.

С 1 по 7 октября кинопоказы фестиваля пройдут в кинотеатрах и онлайн, а вместо встреч с иностранными гостями организаторы – Польский институт в Вильнюсе – пригласят вас на вечер киномузыки и поэзии.

Фестиваль-продолжение

«Прошлый год был настолько хорош, что в этом году мы продолжаем показ лучших польских фильмов. В преддверии 20-го Польского кинофестиваля, который мы очень надеемся провести в следующем году, мы, в некотором смысле, продлеваем прошлый год, поэтому используем уже узнаваемый визуальный образ прошлогоднего фестиваля со слоганом «Продолжение».

Мы рады, что в сложившейся ситуации у нас будет возможность создать для зрителей праздничное настроение. Во время открытия фестиваля мы покажем новый фильм «Икар. Легенда Метека Коша» о легендарном джазовом музыканте, вспомним работы самых известных мастеров кино – А. Вайды, Р. Поланского, К. Занусси – и режиссеров более молодого поколения, но уже хорошо известных публике П. Павликовского, М. Шумовской, Я.П. Матушинского.

Показывая фильмы и в интернете, мы расширяем географию фестиваля – впервые, хотя и виртуально, посетить польский кинофестиваль смогут все литовцы», - говорит координатор польского кинофестиваля, представитель Польского института в Вильнюсе Одета Венцкавичене.

Filmas „Ikaras“ / Stop kadras

Отмеченный призами байопик

1 октября в кинотеатре «Multikino» фестиваль откроет биографическая драма Мацея Пепжицы «Икар. Легенда Метека Коша». Фильм рассказывает о жизни гениального пианиста Мечислава Коша. Молодой человек, с детства лишенный возможности видеть, приехал из польской провинции в столицу, чтобы покорять музыкальный мир. Драма, основанная на реальных событиях, раскрывает неординарный талант музыканта, запутанные перипетии личной жизни и упорство в достижении цели, которому не могут помешать ни физический недуг, ни законы социалистической номенклатуры.

Дань кинограндам

Помимо «Икара», на фестивале польского кино «Продолжение» зрители получат возможность посмотреть фильмы, которые ранее уже демонстрировались, но, возможно, были пропущены. Киногурманов ждут фильмы всемирно известных классиков польского кино: последняя работа Анджея Вайды «Послеобразы» о художнике-авангардисте Владиславе Стржеминском, новая и, пожалуй, самая сильная историко-политическая драма Романа Поланского «Офицер и шпион», а также фильм Кшиштофа Занусси «Эфир», в котором он предлагает авторскую интерпретацию мифа о Фаусте.

Filmas „Ikaras“ / Stop kadras

Голоса среднего и молодого поколения польского кино

В программе фестиваля также будут представлены фильмы режиссеров более молодого поколения, прославляющих польское кино во всем мире. Зрителей ждут мистическая драма Малгожаты Шумовской «Другой агнец», фильм Яцека Борцуха «Сладкий конец дня», картина Павла Павликовского «Холодная война», признанная лучшим европейским фильмом, а также не по-дебютантски зрелая драма самого молодого участника фестиваля Яна П. Матушинского «Последняя семья».

Вечер киномузыки

Фестиваль – это не только фильмы, но и разговоры о них, встречи. В этом году вместо традиционных встреч с актерами и режиссерами фестиваль приглашает на Вечер киномузыки и поэзии. 2 октября в Музее театра, музыки и кино будут звучать самые популярные песни из польских фильмов ХХ века, созданные самыми известными польскими композиторами и поэтами. Произведения на литовском и польском языках исполнят артисты Вильнюсской театральной студии.