Путь Беларуси к свободе не будет усыпан цветами – оппозиции следует готовиться к тому, что Запад ее забудет?

Посетив форум «Люблинского квартета» в Вильнюсе, интеллектуалы из Украины, Беларуси и Польши заявили, что белорусы сделали серьезный шаг к демократии, но путь будет долгим и трудным. Политические эксперты также предупреждают об угрозе со стороны России как для Беларуси, так и для Литвы или Польши.

«Не надо полагать, что путь Беларуси к демократии будет усыпан цветами, которые держат белорусские женщины. Впереди еще очень долгий и, возможно, трудный путь», - сказал в интервью РАДИО LRT редактор белорусского издания «Наша Ніва» Андрей Дынько.

По его словам, Литва с самого начала поддерживала стремление белорусов к свободе, и поэтому белорусский народ испытывает благодарность. Однако это только начало пути, и сейчас самое главное – чтобы страны Балтии, которые не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, а также другие государства Запада открыли свои двери для Беларуси и протянули ей руку помощи, даже если это пришлось бы делать десятилетиями.

Белорусский политический аналитик Франак Вячорка также считает, что борьба Беларуси за свободу может затянуться, но он убежден, что Лукашенко уже проиграл эту борьбу.

Netikėta Aliaksandro Lukašenkos inauguracija 7-ajai kadencijai / AP nuotr.

«Лукашенко проиграл, хотя, возможно, еще не осознает этого. Ощущение, что его держат в каком-то пузыре – в день инаугурации он убрал всех людей с улиц, чтобы во время движения кортежа не дай Бог не увидеть протестующих. Но протесты в любом случае будут продолжаться, потому что уровень раздражения, гнева и негодования настолько высок, что люди его не простят. Даже если на все уйдет много времени, даже если революция в ближайшие месяцы не победит, это обязательно произойдет до весны», - сказал Ф. Вячорка.

В то же время Владимир Фесенко, политолог из Украины, где война с Россией продолжается уже седьмой год, предупреждает: внимание международного сообщества к событиям в Беларуси может угаснуть, как это было в случае с Украиной. По его словам, задача Литвы, Польши и Украины – постоянно напоминать Западу о стремлении белорусов к свободе.

«Это парадокс, к которому белорусская оппозиция должна теперь готовиться. Большое внимание со стороны Запада, международного сообщества и средств массовой информации бывает тогда, когда ситуация трагична или, по крайней мере, очень драматична. Когда был пик российской агрессии, аннексия Крыма, начало войны на Донбассе – тогда внимание было максимальным. Как только ситуация стабилизируется и затягивается, внимание снижается. К этому должны подготовиться и белорусские оппозиционеры и активисты, а «Люблинский квартет» должен не допускать, чтобы Беларусь была забыта. Сейчас так происходит с Украиной: Брюссель и другие европейские столицы вспоминают о нас, но для них это уже повседневная рутина», - сказал В. Фесенко в Вильнюсе.

Protestai Baltarusijoje po Aliaksandro Lukašenkos slaptos inauguracijos / AP nuotr.

Понимают российскую угрозу

После президентских выборов 9 августа Москва вначале отстраненно наблюдала за событиями в Беларуси и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела. Однако позже Кремль выразил поддержку Лукашенко. Состоялось несколько визитов высокопоставленных представителей, и все громче звучат разговоры о том, что союзное государство должно реально выполнять свои обязательства.

По словам Ф. Вячорки, белорусы осознают угрозу со стороны России, и поэтому на улицах городов все чаще появляются плакаты, призывающие Россию держаться подальше от Беларуси.

«Протест начался против Лукашенко, но мы видим, что Россия его поддерживает, поэтому ненависть к Лукашенко теперь стала и ненавистью к Путину. Это большая ошибка Кремля, потому что они потеряют больше, чем получат», - убежден Ф. Вячорка.

Protestai Baltarusijoje po Aliaksandro Lukašenkos slaptos inauguracijos / AP nuotr.

По словам А. Дынько, редактора «Нашей Нівы», Россия понимает, что поддержка Лукашенко только усиливает антироссийские настроения в Беларуси.

«Москва будет искать выход. Возможно, она хотела бы видеть в Беларуси «более мягкий» режим, но Лукашенко не хочет отказываться от власти. Россия оказалась в ситуации, когда у нее нет хорошего решения», - сказал А. Дынько.

С самого начала политического кризиса в Беларуси, А. Лукашенко обвинял западные страны, в первую очередь Польшу и Литву, во вмешательстве во внутренние дела его страны и утверждал, что протесты подогреваются Варшавой и Вильнюсом. На прошлой неделе он заявил, что закрывает границы с Польшей и Литвой и ужесточает пограничный контроль с Украиной, потому что эти страны якобы представляют угрозу для Беларуси.

Protestai Baltarusijoje po Aliaksandro Lukašenkos slaptos inauguracijos / AP nuotr.

Польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский предупреждает, что враждебную риторику Лукашенко в отношении стран Балтии и Польши нельзя игнорировать.

«Мы не должны забывать, что и Лукашенко, и Москва пытаются показать, что демократические движения в Беларуси разжигаются Польшей и Литвой. Если им удастся убедить в этом общественность, это может даже закончиться военной провокацией на наших границах», - говорит П. Журавский вель Граевский.

По его словам, Вильнюс вместе с Варшавой теперь должны работать по нескольким направлениям. Первое – не дать Западу забыть Беларусь.

«Мы должны ставить ее вопрос во главу угла международной повестки дня. Мы также должны создать механизм санкций, если Россия открыто атакует Беларусь. Я говорю о действительно болезненных санкциях, а не о символических. Мы также должны ввести санкции против режима Лукашенко. Они должны затрагивать не десятки людей, а всех, кто причастен к репрессиям, то есть хотя бы несколько тысяч человек. Такова наша работа на международной арене. Однако если мы говорим только о Литве и Польше, мы должны в первую очередь оказать помощь политическим эмигрантам, беженцам», - сказал польский политолог.