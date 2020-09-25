Тесты Науседы и Сквернялиса на коронавирус – отрицательные

Тесты на коронавирус президента Гитанаса Науседы и премьера Саулюса Сквернялись отрицательные, подтвердили BNS их представители.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что тесты Г. Науседы и Дианы Науседене, а также нескольких работников президентской администрации, которые также принимали участие в воскресных мероприятиях в Крижкальнисе, отрицательные.

Антанас Бубнялис сообщила, что специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) учли соблюдение президентом и первой леди всех мер предосторожности и сообщили, что каких-то дополнительных мер безопасности предпринимать не нужно.

В пятницу тест на коронавирус был сделать и премьеру С. Сквернялису, он отрицательный, подтвердил представитель премьера Томас Бержинскас.