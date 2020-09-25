Президент Литвы: решимость поддержать идеалы свободы – лучший ответ тиранам

Твердая решимость поддержать идеалы свободы является лучшим ответом тиранам, заявил литовский президент Гитанас Науседа, обращаясь к участникам церемонии в память жертв советского и нацистского режимов.

"Мы прекрасно знаем, что сегодняшние тираны покушаются и на прошлое, стремясь переписать историю и убедить других в том, что агрессор – это жертва, а жертва – это агрессор. Однако история лагеря в Мацикай не оставляет места лжи – улики, оставленные репрессивными структурами нацистов и советскими властями здесь сливаются в один обвинительный вывод", – говорится в обращении главы государства.

В пятницу в деревне Мацикай, что в Шилутском районе Литвы, состоялась церемония освящения захоронения с останками жертв Лагеря военнопленных нацистской Германии в Мацикай, памяти жертв сталинских репрессий и останков, обнаруженных деревне Армаленай.

По словам президента, в то время, когда «руководство России распространяет идеи реабилитации Сталина и тем самым презирает миллионы жертв тоталитарных режимов, необходимо продолжать укреплять демократию, защищать права человека и протягивать руку помощи тем, кто только начинает избавляться от страха».

«Твердая решимость отстаивать идеалы свободы и помогать тем, кто все еще мечтает о демократии, - лучший ответ сегодняшним тиранам, идущим по пути тоталитарных режимов прошлого», - сказал Г. Науседа.

Лагерь для военнопленных нацистской Германии, основанный в Мацикай в 1941 году, действовал до 1944 года. Здесь были заключены военные из Польши, СССР, США, Великобритании, Канады, Франции, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии и других союзников. По данным Департамента военной разведки США, в лагере могло находиться не менее 10 000 человек. люди.

После второй советской оккупации Литвы в Мацикай был создан лагерь для немецких военнопленных № 184. В 1946 году он был реорганизован и переименован в лечебный центр, куда перевозили тяжело больных и физически истощенных военнопленных из всех лагерей Литвы. Позже мирные жители, политические заключенные, священники, женщины и дети были заключены в Мацикай за «контрреволюционные преступления» - члены сопротивления, сторонники партизан, неплатежеспособные фермеры, люди, бежавшие из ссылки. В лагере также содержались преступники.