Науседа и первая леди прошли тест на коронавирус

После контакта с заразившимся COVID-19 мэром Расейняй, президенту Гитанасу Науседе и первой леди Диане Науседене проведены тесты на коронавирус.

В воскресенье в открытии мемориала партизанам в Крижкальнисе, где побывал мэр Расейняй, приняли участие и другие руководители страны, а также премьер-министр Саулюс Сквернялис.



Представитель премьер-министра Томас Бержинскас сообщил Радио ЛРТ, что в ближайшие дни премьер-министр участия в мероприятиях принимать не будет, а в понедельник пройдет тест на коронавирус. Национальный центр общественного здоровья объявил, что изолировать тех, кто принимал участие в мероприятии, нет необходимости. По словам эпидемиологов, это мероприятие не проходило в период появления очага заражения.



Как сегодня стало известно, коронавирус обнаружен у мэра Расяйняй. В своем аккаунте в Facebookе Андрюс Баутронис пишет, что он изолировался и будет посещать заседания удаленно.



«COVID-19 каждый день ставит новые задачи. Утром я узнал, что мой анализ также положительный», - написал мэр в Facebook.



После того, как за минувшие сутки в Расейняйском районе было зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции, Национальный центр общественного здоровья предлагает Комиссии по экстремальным ситуациям принять дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции. По словам специалиста Центра Юстины Петравичене, необходимо ограничить собрания и поездки людей, организовать работу на дому, более интенсивно тестировать персонал.