Эрих Мария Ремарк: судьба, книги, женщины

50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.

Эрих Мария Ремарк (Erich Maria Remarque) - самый читаемый немецкий писатель в России. И дело не только в том, что он был таковым еще в Советском Союзе, где очень много издавался. Родились новые поколения читателей Ремарка, и именно для них росийские издательства выпустили в течение последних 10 лет сразу три собрания сочинений писателя, не говоря уже об отдельных книгах.

Счастливый конец Первой мировой



Россия - не исключение. Роман "На Западном фронте без перемен" считается самым популярным антивоенным романом ХХ века. А ведь в свое время эту книгу вообще не хотели издавать. Одно из крупнейших немецких издательств отказалось от этого, считая, что тематика романа - "окопная правда" Первой мировой войны - никого не заинтересует. Это была ошибка. Издательство Ullstein, к счастью, решило иначе и в 1928 году выпустило книгу, не поскупившись на широкую рекламную кампанию.

Роман сразу же вызвал острую дискуссию. Одни усматривали в нем восхваление войны, другие - предательство по отношению к немецким солдатам. В 1930 году в Голливуде по роману Ремарка был снят фильм. На предварительном показе продюсеры, похвалив картину, высказали недовольство тем, что у нее - трагический конец: мол, нужен хеппи-энд. Режиссер Льюис Майлстоун язвительно заметил на это: "Хорошо, я сделаю счастливый конец. Германия выиграет войну". Конечно, он этого не сделал. И фильм "На Западном фронте без перемен" получил сразу два "Оскара" - как лучший фильм и за режиссуру.

В Германии, когда национал-социалисты пришли к власти, фильм запретили: он, дескать, оскорбляет достоинство немецкого народа.

Мировая слава и ненависть нацистов



Независимость, терпимость, чувство юмора, - эти черты характера Ремарк считал определяющими. Он родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке, в семье переплетчика. Сразу после школы был демобилизован и в июне 1917 года попал на фронт. Был тяжело ранен: осколки снаряда попали в руку, ногу и в шею. После войны начал писать, но первые его произведения успеха не имели. Ремарк работал школьным учителем, сочинял рекламные тексты, был спортивным репортером в газете, откуда его уволили сразу после выхода романа "На Западном фронте без перемен".

Роман принес ему настоящую мировую славу и финансовую независимость, став бестселлером. И именно этот роман сжигали нацисты публично в 1933 году среди прочих "антинародных" книг, скандируя при этом: "Предаем огню за литературное предательство солдат мировой войны, во имя воспитания боевого духа немецкого народа!" Но Геббельс (Paul Joseph Goebbels) прекрасно понимал: немцы читают этот роман, он продолжает оставаться популярным. И нацисты начали распространять слухи, что Ремарк вовсе не был на фронте, что он - еврей, а его настоящее имя - Крамер (похожие слухи распространяли спустя сорок лет в СССР о Солженицыне: что, мол, он не был боевым офицером, а сидел за то, что сдался в плен, что он еврей, и его настоящая фамилия - Солженицер)...

Ремарк эмигрировал из Германии сразу после прихода Гитлера (Adolf Hitler) к власти, жил сначала в Швейцарии, потом в США... Национал-социалисты лишили его гражданства. Его сестру Эльфриду (Elfriede Scholz), которая осталась в "третьем рейхе", казнили нацисты в 1943 году. Эрих Мария Ремарк лишь после войны узнал о ее смерти. Он посвятил ей роман "Искра жизни". В Германию Ремарк не вернулся и после войны. Он умер в Локарно в 1970 году.

Покоритель женских сердец



Не имеет смысла рассказывать здесь о книгах Эриха Марии Ремарка: они слишком хорошо известны. Романы "На Западном фронте без перемен", "Возвращение", "Три товарища", "Триумфальная арка", "Время жить и время умирать", "Черный обелиск", "Жизнь взаймы" и другие много раз издавались и на русском языке, причем "На Западном фронте..." впервые вышла на русском в 1929 году. Заметим только, что у Ремарка много великолепных (и нередко трагических) женских образов. Ремарк был известен не только как великолепный писатель, но и как покоритель женских сердец. Среди его жен и подруг были Грета Гарбо, Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Полетт Годдар, Натали Палей.

Остались прекрасные и печальные, полные нежности и тоски письма и телеграммы, которые Ремарк посылал Марлен Дитрих. Ее письма к нему, к сожалению, не сохранились: их сожгла ревнивая Полетт Годдар, бывшая жена Чарли Чаплина, сыгравшая главные женские роли в его фильмах "Новые времена" и "Великий диктатор" и ставшая последней любовью Ремарка.

Письма Ремарка к Марлен Дитрих - великой актрисе, кинозвезде и тоже эмигрантке из нацистской Германии - называют самым восхительным документальным романом о любви. Вот только одна цитата: "Милая, дарованная Богом!.. Я думаю, нас подарили друг другу, и в самое подходящее время. Мы до боли заждались друг друга... Я хочу быть с тобой рядом, и больше мне ничего не надо. Ты должна знать, что я есть".



Deutsche Welle