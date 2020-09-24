В Литве рекордное чило заболевших COVID-19: что дальше?

Роланда Лингене, представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), констатирует, что в некоторых частях страны уже можно говорить о второй волне коронавируса. Тем временем, министр здравоохранения Аурелиюс Верига объявил, что экспресс-тесты позволят обследовать больше людей.

Прививать насильственно не собираются

Верига сказал, что, поскольку было много предположений о вакцине COVID-19, важно подчеркнуть, что нет намерения насильствоенно вакцинировать население, цель - предоставить как можно больше информации.

«Мы надеемся, что наши граждане осознают, что врачи, особенно семейные врачи, помогут и будут способствовать повышению нашей осведомленности. Конечно, если такая вакцина будет доступна, вам сделают прививку.

Aurelijus Veryga / E. Blaževič/LRT nuotr.

К сожалению, мы наблюдаем, что каждый год, даже с вакциной от гриппа, значительное количество врачей не вакцинируется, появляются такие, которые призывают и пациентов не делать прививки», - сказал министр.

Он рассуждает, что в будущем, когда будет изобретена вакцина, некоторые государства могут потребовать от желающих приехать доказательств того, что человек был привит от COVID-19.

Верига также сказал, что первая волна коронавируса показала, что учреждения с пожилыми посетителями подвергаются более высокому риску: «Что касается домов престарелых, в настоящее время проводятся курсы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в домах престарелых. Несмотря на то, что такие курсы проводились во время первой волны, мы считаем, что некоторые вещи нужно повторить».

Больше людей смогут пройти быстрые тесты



Rolanda Lingienė / BNS nuotr.

Министр также сообщил, что дополнена процедура тестирования сотрудников экспресс-тестами. По его словам, сотрудники не только школ, но и учреждений культуры, аэропортов, управления транспортной безопасности, дорожного управления, аэронавигации, некоторых министерств и смежных ведомств получат возможность пройти тестирование с помощью экспресс-тестов.

«Их тестирование будет организовано муниципалитетами страны. «Я действительно приглашаю вас воспользоваться возможностью, чтобы узнать, была ли у вас коронавирусная инфекция», - сказал А. Верига.

Лингене рассказала о второй волне

Роланда Лингене, руководитель вильнюсского отделения Национального центра общественного здоровья, сообщила, что источники заражения большинства случаев вчерашнего дня установлены. По словам Р. Лингене, в Литве сейчас установлены три очага коронавирусной инфекции: Расейняй, Радвилишкис и Шяуляй.

«Они быстро расширяются в другие регионы. Для иллюстрации хочу сказать, что один случай был зарегистрирован в Расейняй в июле, у нас не было ни одного случая в августе, а всего за три недели сентября в Расейняйском районе было зарегистрировано 112 случаев», - сказала Р. Лингене.

По ее словам, это и распространение вируса в других областях позволяет говорить о второй волне вируса. Правда, Р. Лингене сказала, что вторая волна зафиксирована только в некоторых регионах: «Еще одна причина, по которой я говорю о второй волне, - это внезапное распространение случаев, их регистрация».

По словам Р. Лингене, за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен в 10 общеобразовательных школах и четырех дошкольных образовательных учреждениях, всего выявлено 18 случаев. С начала учебного года коронавирус поразил уже 77 образовательных учреждений, выявлено 116 случаев. Больны 77 детей, из них 5 детей дошкольного возраста.

По данным на утро четверга, в образовательных учреждениях из-за болезни изолированы 1624 человека.

Портал LRT.lt напоминает, что по данным на утро четверга в Литве коронавирус подтвержден у 4070 человек. Выздоровевшими считаются 2253 человека, в изоляции - 17 839 человек. Болезнь унесла 89 жизней.