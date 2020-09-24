В Литве рекордное чило заболевших COVID-19: что дальше?

Роланда Лингене, представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), констатирует, что в некоторых частях страны уже можно говорить о второй волне коронавируса. Тем временем, министр здравоохранения Аурелиюс Верига объявил, что экспресс-тесты позволят обследовать больше людей.
Прививать насильственно не собираются
Верига сказал, что, поскольку было много предположений о вакцине COVID-19, важно подчеркнуть, что нет намерения насильствоенно вакцинировать население, цель - предоставить как можно больше информации.
«Мы надеемся, что наши граждане осознают, что врачи, особенно семейные врачи, помогут и будут способствовать повышению нашей осведомленности. Конечно, если такая вакцина будет доступна, вам сделают прививку.
К сожалению, мы наблюдаем, что каждый год, даже с вакциной от гриппа, значительное количество врачей не вакцинируется, появляются такие, которые призывают и пациентов не делать прививки», - сказал министр.
Он рассуждает, что в будущем, когда будет изобретена вакцина, некоторые государства могут потребовать от желающих приехать доказательств того, что человек был привит от COVID-19.
Верига также сказал, что первая волна коронавируса показала, что учреждения с пожилыми посетителями подвергаются более высокому риску: «Что касается домов престарелых, в настоящее время проводятся курсы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в домах престарелых. Несмотря на то, что такие курсы проводились во время первой волны, мы считаем, что некоторые вещи нужно повторить».
Больше людей смогут пройти быстрые тесты
Министр также сообщил, что дополнена процедура тестирования сотрудников экспресс-тестами. По его словам, сотрудники не только школ, но и учреждений культуры, аэропортов, управления транспортной безопасности, дорожного управления, аэронавигации, некоторых министерств и смежных ведомств получат возможность пройти тестирование с помощью экспресс-тестов.
«Их тестирование будет организовано муниципалитетами страны. «Я действительно приглашаю вас воспользоваться возможностью, чтобы узнать, была ли у вас коронавирусная инфекция», - сказал А. Верига.
Лингене рассказала о второй волне
Роланда Лингене, руководитель вильнюсского отделения Национального центра общественного здоровья, сообщила, что источники заражения большинства случаев вчерашнего дня установлены. По словам Р. Лингене, в Литве сейчас установлены три очага коронавирусной инфекции: Расейняй, Радвилишкис и Шяуляй.
«Они быстро расширяются в другие регионы. Для иллюстрации хочу сказать, что один случай был зарегистрирован в Расейняй в июле, у нас не было ни одного случая в августе, а всего за три недели сентября в Расейняйском районе было зарегистрировано 112 случаев», - сказала Р. Лингене.
По ее словам, это и распространение вируса в других областях позволяет говорить о второй волне вируса. Правда, Р. Лингене сказала, что вторая волна зафиксирована только в некоторых регионах: «Еще одна причина, по которой я говорю о второй волне, - это внезапное распространение случаев, их регистрация».
По словам Р. Лингене, за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен в 10 общеобразовательных школах и четырех дошкольных образовательных учреждениях, всего выявлено 18 случаев. С начала учебного года коронавирус поразил уже 77 образовательных учреждений, выявлено 116 случаев. Больны 77 детей, из них 5 детей дошкольного возраста.
По данным на утро четверга, в образовательных учреждениях из-за болезни изолированы 1624 человека.
Портал LRT.lt напоминает, что по данным на утро четверга в Литве коронавирус подтвержден у 4070 человек. Выздоровевшими считаются 2253 человека, в изоляции - 17 839 человек. Болезнь унесла 89 жизней.