Евродепутат: Инаугурация Лукашенко - реализация "сочинского плана"

Александру Лукашенко не понадобилось бы проводить инаугурацию тайно, будь он настоящим победителем выборов, заявили опрошенные DW евродепутаты.

Избранный народом лидер не будет проводить свою инаугурацию тайно, - так отреагировал на просьбу корреспондента DW прокомментировать инаугурацию Александра Лукашенко в среду, 23 сентября, председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь. "Победитель выборов и лидер, пользующийся настоящей поддержкой в обществе, не нуждается в тайном вступлении в должность президента. Это только показывает, насколько Лукашенко боится", - пояснил далее Бедронь.

"Для нас такие самопровозглашенные президентские полномочия являются бессмысленными", - подчеркнул евродепутат. По его словам, в Европейском парламенте будут и далее поддерживать Координационный совет и Светлану Тихановскую как представителей народа Беларуси.

Инаугурация Лукашенко - часть "сочинского плана"?

В свою очередь постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс считает инаугурацию частью договоренностей между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи 14 сентября. "Я думаю, мы видим реализацию "сочинского плана". То, о чем договорились (в Сочи. - Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным", - отметил Ауштрявичюс в интервью DW.

Евродепутат считает, что после инаугурации последуют другие шаги из "Сочинского плана", о которых общественность пока не знает. "Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. - Ред.) решили и сейчас реализуют, - это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность", - добавил он.

Пятрас Ауштрявичюс приветствовал заявление правительства Германии, отказавшегося признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси. При этом он подчеркнул, что пришло время перейти от заявлений к действиям и ввести наконец санкции против властей Беларуси. "Этот санкционный список должен возглавить вступивший в должность несуществующий президент Беларуси", - добавил Ауштрявичюс и призвал к поддержке усилий Координационного совета, направленных на проведение перевыборов в Беларуси.



Deutsche Welle