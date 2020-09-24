Казахстан полностью отменил смертную казнь

Казахстан присоединился к протоколу, который предусматривает полную отмену смертной казни.

24 сентября пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров "подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни".



В 2003 году в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь. Страна сохранила смертную казнь по ряду статей, связанных с терроризмом и военными преступлениями.

В уголовном кодексе закреплены статьи, которые предусматривают смертную казнь за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , даже если эти действия не приводят к смертельному исходу.

Правозащитники неоднократно призывали власти полностью отменить смертную казнь.

Последний смертный приговор был вынесен в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в убийстве десяти человек в Алматы.

В декабре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил министерству иностранных дел начать процедуру присоединения к данному факультативному протоколу.



Радио "Свобода"