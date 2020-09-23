Литва примет участие в закупке семи вакцин от COVID-19 – российской в списке нет

В среду Кабинет министров одобрил участие Литвы и других стран Европейского союза в закупке вакцины против COVID-19. Этот шаг был также был одобрен Комиссией национальной безопасности (КНБ) во вторник.

Во вторник вопрос о покупке вакцины COVID-19 обсуждался на совете коалиции. После заседания С.Сквернялис подтвердил, что вакцину производят семь компаний, и все они рассматриваются как компании, у которых потенциально вакцину можно приобрести.

Премьер подтвердил, что покупка вакцины российского производства не рассматривается. Максимальная сумма, которую правительство планирует потратить на покупку вакцины, составляет 100 миллионов евро.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сообщил, что в конце июля при заключении предварительного контракта на вакцины планировалось закупить вакцины, достаточные для вакцинации 70 процентов населения страны.

«Минздрав с учетом предложений, с учетом текущей и будущей ситуации с COVID-19 в стране предлагает одобрить закупку вакцины», - сказал А.Верига. Он также предложил одобрить диверсификацию закупок вакцины, то есть закупку вакцины у разных производителей, выбранных Европейской комиссией, с которыми заранее заключены контракты на продажу.

По словам С. Сквернялиса, около 70% жителей Литвы должны быть вакцинированы добровольно.

«Цены семи производителей сильно различаются - от 2,9 до 18 евро», - сказал премьер.