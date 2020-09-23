Алексея Навального выписали из стационара клиники "Шарите"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, проходивший лечение в берлинской клинике "Шарите" с 22 августа, накануне был выписан из стационара. Об этом сообщается в пресс-релизе клиники, опубликованном в среду, 23 сентября.

Как отмечается в документе, Навальный находился на лечение 32 дня, из которых 24 он провел в реанимационном отделении. "Учитывая предыдущее течение и нынешнее состояние пациента, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления возможно будет установить лишь в дальнейшем", - указывается в пресс-релизе клиники, который был опубликован "после консультаций с пациентом и его женой".

Оппозиционеру потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Берлин. Россиянин 19 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок".Позднее к таким же выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи.



Deutsche Welle