Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства, передает БелТА.

В соответствии с конституцией страны Лукашенко принес присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Удостоверение президента ему вручила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Белорусские власти ранее не называли официальную дату инаугурации. По закону новый президент должен вступить в должность не позднее чем через два месяца после оглашения официальных результатов выборов. В этом году этот срок истекает 9 октября.

Пока нет точной информации, сколько людей участвовало в церемонии. Издание Tut.by утверждает, что о назначении инаугурации на 23 сентября не знали даже некоторые министры, хотя, например, в 2015 году вступление Лукашенко в должность посетили около 1000 человек: члены правительства, депутаты, зарубежные гости. Присутствовали там в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов и бывший президент Украины Леонид Кучма.

РБК



