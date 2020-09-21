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2020.09.21 13:32

Премьер: в Литве введут ограничения на мероприятия

LRT.lt2020.09.21 13:32
Tautų mugė 2020
Tautų mugė 2020 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После резкого увеличения числа новых случаев коронавируса на заседании руководящего комитета COVID-19 в понедельник были приняты меры по контролю над распространением вируса.

Как сообщил после встречи премьер-министр Саулюс Сквернялис, было решено, что с 1 октября планируется прекратить организацию массовых мероприятий, таких как праздник города или праздник урожая.

«С 1 октября мы намерены прекратить организацию таких массовых собраний, как праздник города или праздник урожая, где крайне сложно обеспечить и контролировать соблюдение требований безопасности. Формально они вроде бы соблюдаются, а на деле - нет», - констатирует премьер.

С. Сквернялис также говорит, что будет усилена защита пациентов, врачи будут более активно тестироваться на COVID-19, но более серьезных ограничений вводить не будет.

«Больницы - наши стратегические объекты. Поэтому мы будем усиливать их защиту, проверять врачей сколько угодно. Мы обеспечим соблюдение всеми больницами необходимых правил. Мы можем радоваться, что и по сей день не стоит применять более жесткие ограничения: хотя количество заболеваний растет, у нас людей госпитализировано мало. Эту позицию поддержали и медики», - пишет в социальной сети он.

LRT.lt напоминает, что в субботу в Литве зарегистрировалоно рекордное количество новых случаев коронавируса в сутки - 99. Число зараженных в воскресенье достигло 80 случаев, в понедельник - 70.

Наибольшее количество новых случаев в день до сих пор было зарегистрировано - 90, во время пика эпидемии в апреле. Всего за выходные было выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Самый большой очаг COVID-19 в настоящее время находится в больнице Радвилишкис, работа этого учреждения приостановлена ​​с понедельника, там срочно открывается пункт тестирования COVID-19.

Tautų mugė 2020
Tautų mugė 2020
Tautų mugė 2020
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Tautų mugė 2020
# Литва

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