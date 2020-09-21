Что думают жители Литвы о реакции властей на события в Беларуси?

Большинство жителей Литвы одобряет реакцию властей на события в Беларуси, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства BNS.

По данным опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, 38,5% респондентов выразили поддержку позиции литовских властей.

25% опрошенных утверждают, что реакция литовских властей в отношении Александра Лукашенко является слишком жесткой, 5,8% считали, что реакция является слишком мягкой. У 30,7% нет мнения поэтому вопросу.

По данным опроса, за строгую позицию в отношении А. Лукашенко чаще выступают люди с большими доходами, хуже действия властей оценивают безработные и люди с более низкими доходами.

"В целом, обобщая, наверное, можно сказать, что те, кто меньше удовлетворены и доверяют своей власти здесь, в Литве, склонны и меньше одобрять ее позицию. Вероятно, что это не связано с объективной оценкой положения в Беларуси, а больше с собственной идентификацией в отношении литовских властей", – сказал BNS политолог Лауринас Йонайвичюс.

Он утверждает, что Литва вместе и Польша придерживаются одной из самых жестких позиций в отношении режима А. Лукашенко.

"География, идентичность, декларируемая государством позиция, осознание безопасности и исторический опыт являются важными факторами, который определяют позицию Литвы", – сказал Л. Йонавичюс.