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2020.09.20 15:04

Президент: Мы на своем примере доказали, что малые народы умеют дорожить свободой

BNS2020.09.20 15:04
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Мы на своем примере доказали, что малые народы умеют дорожить свободой и бороться за нее, - заявил в воскресенье президент Гитанас Науседа, открывая в Крижкальнисе памятник литовским партизанам.

«Наблюдая сегодня за все новыми и новыми попытками переписать историю, мы прекрасно понимаем, что наша борьба еще не окончена. Недружественные силы все еще пытаются разделить мир на сферы влияния, будто мы не испытали болезненных последствий пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов», - сказал президент в своем выступлении.

Говоря о ситуации в Беларуси, президент отметил, что люди, которые в соседней стране выходят на улицы и площади своих городов, не хотят больше жить в условиях несвободы и насилия – они сами хотят созидать будущее своей страны.

В воскресенье в Крижкальнисе Расейнского района был открыт памятник литовским партизанам. На нем увековечены имена около 20 тысяч погибших партизан.

Идея возвести памятник более десяти лет назад возникла у монсеньора Альфонсаса Сваринскаса. Авторы проекта мемориала – скульптор Тадас Гутаускас и архитектор Саулюс Памернецкис.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва# партизаны# памятник

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