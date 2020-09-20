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2020.09.20 15:05

Для людей с ограниченными возможностями создается институт личных помощников

Юрате Скерите, BNS2020.09.20 15:05
Negalia
Negalia / D. Umbraso/ LRT.lt

Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество, в Литве создается институт личных помощников.

На этой неделе в Сейм внесены поправки к закону «О социальной интеграции людей с ограниченными возможностями».

Представляя проект, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис охарактеризовал его как долгожданный и являющийся «огромным прорывом для людей с ограниченными возможностями, которые смогут на равных участвовать в жизни нашего общества».

Linas Kukuraitis
Linas Kukuraitis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Согласно проекту, личный помощник будет помогать человеку с ограниченными возможностями самостоятельно жить и функционировать во всех сферах жизни.

Для каждого лица с ограниченными возможностями будет индивидуально определяться его потребность в персональной помощи – будет оцениваться его состояние здоровья, возможность выполнять работу и заниматься деятельностью, которая необходима для самостоятельной жизни.

Решение о том, нужен ли человеку с ограниченными возможностями личный помощник, будут принимать социальные работники. Потребность в личной помощи определяется сроком на один год.

Negalia; Autobusas
Negalia; Autobusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В проекте предусмотрено, что инвалиду придется платить за персональную помощь, но эта плата не должна превышать 20 проц. его личных доходов.

«Личная помощь будет предоставляться и бесплатно, если личный доход человека составляет менее двух сумм государственной поддержки, что в настоящее время составляет около 250 евро», - сказал Л. Кукурайтис.

Законопроект предусматривает, чтобы помощником человека с ограниченными возможностями не могло стать лицо, связанное с ним близкими родственными отношениями.

Negalia
Linas Kukuraitis
Negalia; Autobusas
Negalia
Negalia
1 / 3D. Umbraso/ LRT.lt
Linas Kukuraitis
Linas Kukuraitis
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Negalia; Autobusas
Negalia; Autobusas
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Negalia
Linas Kukuraitis
Negalia; Autobusas
# Литва

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