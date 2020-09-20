Для людей с ограниченными возможностями создается институт личных помощников

Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество, в Литве создается институт личных помощников.
На этой неделе в Сейм внесены поправки к закону «О социальной интеграции людей с ограниченными возможностями».
Представляя проект, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис охарактеризовал его как долгожданный и являющийся «огромным прорывом для людей с ограниченными возможностями, которые смогут на равных участвовать в жизни нашего общества».
Согласно проекту, личный помощник будет помогать человеку с ограниченными возможностями самостоятельно жить и функционировать во всех сферах жизни.
Для каждого лица с ограниченными возможностями будет индивидуально определяться его потребность в персональной помощи – будет оцениваться его состояние здоровья, возможность выполнять работу и заниматься деятельностью, которая необходима для самостоятельной жизни.
Решение о том, нужен ли человеку с ограниченными возможностями личный помощник, будут принимать социальные работники. Потребность в личной помощи определяется сроком на один год.
В проекте предусмотрено, что инвалиду придется платить за персональную помощь, но эта плата не должна превышать 20 проц. его личных доходов.
«Личная помощь будет предоставляться и бесплатно, если личный доход человека составляет менее двух сумм государственной поддержки, что в настоящее время составляет около 250 евро», - сказал Л. Кукурайтис.
Законопроект предусматривает, чтобы помощником человека с ограниченными возможностями не могло стать лицо, связанное с ним близкими родственными отношениями.