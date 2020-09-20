Опрос: жители больше всего не доверяют Сейму, судам и правительству

Согласно последнему опросу общественного мнения, Сейм, суды и правительство остаются институтами, вызывающими у населения наибольшее недоверие. По сравнению с результатами июльского опроса, в августе количество доверяющих прокуратуре увеличилось на 5 процентных пунктов, а количество людей, доверяющих литовской армии, уменьшилось на 3 процентных пункта.

Согласно опросу, который по заказу от информационного агентства ELTA с 22 августа по 4 сентября провела компания по исследованию рынка и общественного мнения «Baltijos tyrimai», большинство (более половины) жителей страны не доверяют Сейму (доверяют 30%, не доверяют 68%), судам (доверяют 35%, не доверяют 55%) и правительству (доверяют 47%, не доверяют 51%).

В то же время жители Литвы больше всего доверяют пожарно-спасательной службе (90% доверяют, 9% не доверяют), институту президента (73% доверяют, 22% не доверяют), Государственной пограничной службе (доверяют 70%, не доверяют 24%), полиции (доверяют 70%, не доверяют 27%), костелу (доверяют 69%, не доверяют 22%), литовской армии (доверяют 68%, не доверяют 25%), Конституционному суду (доверяют 67%, не доверяют 26%), Содре (доверяют 66%, не доверяют 28%), Департаменту государственной безопасности (доверяют 63%, не доверяют 26%) и Банку Литвы (доверяют 60%, не доверяют 34%).

Ugniagesiai gelbėtojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Помимо этих институтов, респонденты скорее доверяют, чем не доверяют самоуправлениям (58% доверяют, 37% не доверяют), литовским СМИ (58% доверяют, 39% не доверяют), Службе специальнных расследований (доверяют 53%, не доверяют 34%), Государственному контролю (52% доверяют, 37% не доверяют), прокуратуре (48% доверяют, 41% не доверяют) и профсоюзам (45% доверяют, 37% не доверяют).

Опрос проводился 22 августа – 4 сентября 2020 года. В ходе исследования был опрошен путем персонального интервью 1021 житель Литвы (в возрасте с 18 лет), а опрос проводился в 119 точках. Состав респондентов по полу, возрасту, национальности, типу населенного пункта соответствует составу населения Литвы в возрасте с 18 лет. Мнение опрошенных отражает мнение населения Литвы в возрасте с 18 лет. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.