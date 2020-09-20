Новости

2020.09.20 10:31

Опрос: жители больше всего не доверяют Сейму, судам и правительству

ELTA2020.09.20 10:31
Seimas pradėjo rudens sesiją
Seimas pradėjo rudens sesiją / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Согласно последнему опросу общественного мнения, Сейм, суды и правительство остаются институтами, вызывающими у населения наибольшее недоверие. По сравнению с результатами июльского опроса, в августе количество доверяющих прокуратуре увеличилось на 5 процентных пунктов, а количество людей, доверяющих литовской армии, уменьшилось на 3 процентных пункта.

Согласно опросу, который по заказу от информационного агентства ELTA с 22 августа по 4 сентября провела компания по исследованию рынка и общественного мнения «Baltijos tyrimai», большинство (более половины) жителей страны не доверяют Сейму (доверяют 30%, не доверяют 68%), судам (доверяют 35%, не доверяют 55%) и правительству (доверяют 47%, не доверяют 51%).

В то же время жители Литвы больше всего доверяют пожарно-спасательной службе (90% доверяют, 9% не доверяют), институту президента (73% доверяют, 22% не доверяют), Государственной пограничной службе (доверяют 70%, не доверяют 24%), полиции (доверяют 70%, не доверяют 27%), костелу (доверяют 69%, не доверяют 22%), литовской армии (доверяют 68%, не доверяют 25%), Конституционному суду (доверяют 67%, не доверяют 26%), Содре (доверяют 66%, не доверяют 28%), Департаменту государственной безопасности (доверяют 63%, не доверяют 26%) и Банку Литвы (доверяют 60%, не доверяют 34%).

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Помимо этих институтов, респонденты скорее доверяют, чем не доверяют самоуправлениям (58% доверяют, 37% не доверяют), литовским СМИ (58% доверяют, 39% не доверяют), Службе специальнных расследований (доверяют 53%, не доверяют 34%), Государственному контролю (52% доверяют, 37% не доверяют), прокуратуре (48% доверяют, 41% не доверяют) и профсоюзам (45% доверяют, 37% не доверяют).

Опрос проводился 22 августа – 4 сентября 2020 года. В ходе исследования был опрошен путем персонального интервью 1021 житель Литвы (в возрасте с 18 лет), а опрос проводился в 119 точках. Состав респондентов по полу, возрасту, национальности, типу населенного пункта соответствует составу населения Литвы в возрасте с 18 лет. Мнение опрошенных отражает мнение населения Литвы в возрасте с 18 лет. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.

Seimas pradėjo rudens sesiją
Ugniagesiai gelbėtojai
Seimas pradėjo rudens sesiją
Seimas pradėjo rudens sesiją
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Seimas pradėjo rudens sesiją
Ugniagesiai gelbėtojai
# Литва# опрос# Сейм

Популярно

Koronavirusas

Новости

2020.09.19 12:56

За сутки в Литве подтверждено 99 новых случаев коронавируса, трое инфицированных скончались В Радвилишкисе созывается заседание комиссии по экстремальным ситуациям

Saulius Skvernelis

Новости

2020.09.19 17:54

С. Сквернялис о резко возросшем числе случаев коронавируса: в понедельник созываем заседание комитета по борьбе с COVID-19

Protestai Baltarusijos sostinėje Minske

Новости

2020.09.19 12:12

В Минске пройдет женский марш

Lietuvos–Baltarusijos pasienis

Новости

2020.09.19 12:03

Движение через белорусскую границу ночью замедлилось: в очереди на Мядининкском пункте – почти 200 фур

5
Aleksejus Navalnas

Новости

2020.09.19 13:08

Навальный о восстановлении: "Налить воды для меня целый аттракцион"

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.09.19 14:38

Владимир Углев: "Навальный был отравлен за 1 – 3 часа до отъезда в аэропорт"

Donaldas Trumpas

Новости

2020.09.19 14:21

Трамп: Россия похитила информацию о гиперзвуковой ракете у США

Moterų protestas Minske

Новости

2020.09.20 09:42

Nexta Live выложил данные тысячи задерживавших белорусов силовиков

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Asmik Grigorian pirmą kartą koncertavo su broliu Vartanu Grigorianu

Новости

2020.09.19 12:15

Историческое событие в Национальной опере: Асмик Григорян впервые выступила со своим братом

Emanuelis Levinas

Новости

2020.09.19 11:40

Эммануэль Левинас после ужасов тоталитарных режимов смог вновь обосновать важность этики

Поиск