В Минске на женском марше солидарности прошли задержания. Сотрудникам ОМОНа не хватало мест в автозаках, чтобы разместить всех задержанных. Акция была приурочена ко Дню бело-красно-белого флага, который был восстановлен как государственный символ Белоруссии 19 сентября 1991 года.

Сотни участниц прошли колонной в центре города, держа в руках красно-белую символику и плакаты с надписью SOS. Они скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в колонне было не менее тысячи участниц. По пути следования их поддерживали автомобилисты и байкеры. С балконов марш приветствуют жители Минска. Сотрудники ОМОНа заблокировали участниц акции у торгового центра "Айсберг". Они выхватывали из толпы участников марша и сажали в автозаки. Среди задержанных оказалась 73-летняя Нина Багинская. Позже её отпустили.

СМИ сообщают, что милиция отпускает некоторых задержанных из-за того, что в автозаках закончились места. Двум участницам марша стало плохо. Их госпитализировали. "Наша Нiва" сообщает о 200 задержанных на марше, "МБХ медиа" о 250. Правозащитный центр "Весна" опубликовал список, в котором почти 160 имён задержанных на акции.

Moterų protestas Minske / AP nuotr.

В прошлую субботу на женском марше были задержаны десятки человек. ОМОН грубо выхватывал женщин из толпы.

На воскресенье, 20 сентября, в Белоруссии запланирована новая акция – "Марш солидарности". По традиции именно акции в воскресенье собирают сотни тысяч участников.

Накануне митинга к его участникам обратилась бывший кандидат в президенты Белоруссии, Светлана Тихановская. "Лучшая традиция, которая появилась в последнее время, – это выходить на марши солидарности по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете себе и миру, что белорусский народ – это сила", – сказала она. Тихановская отметила, что поддерживает всех, кто выйдет на воскресную акцию протеста.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Победителем на них объявлен Александр Лукашенко. С этим не согласны белорусская оппозиция и участники многотысячных акций протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы. Уличное противостояние сопровождается жёсткими задержаниями и репрессиями против участников и лидеров протеста. Действия белорусских властей и милиции осудили ООН и страны Запада.

Радио Свобода