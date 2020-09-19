Эльжбета Монкевич и ее "книги о вкусной и здоровой пище"

Эльжбета Монкевич – одна из самых известных кулинарных блогеров в Литве, автор нескольких книг и несчетного количества рецептов. В передаче Телевидения LRT «Русская улица» Эльжбета показала свое мастерство и вдохновенно приготовила пирог с цуккини.

Наши мамы и бабушки многие десятилетия свои кулинарные познания были вынуждены черпать из переиздаваемой «Книги о вкусной и здоровой пище». Изысканная еда не была приоритетом советского строя. Женщин от труда на кухне освобождали столовые.

Готовить вкусно и разнообразно в условиях дефицита было ох, как непросто! Хотя искусные хозяйки и из немногих доступных продуктов ухитрялись творить настоящие чудеса!

- Моя мама чудесно готовила, мои все тётки,- вспоминает кулинарный блогер Э. Монкевич. - У нас все шефы, почти все люди, связанные с кулинарией, говорят, что они начали готовить чуть ли не с пелёнок. Я начала готовить еще не родившись. Я всегда вспоминаю дедушкины пироги, которые он пёк... Есть такие семейные легенды, что, вроде, у нас была своя пекарня, где-то тут, в этом районе, – но я понимаю, что это всё-таки легенды. Просто мои дедушка с бабушкой работали в пекарне. И хлеб, булки, их запах – это всё с самого моего детства меня окружало. Я всегда думала: почему дедушка ночью встает смотреть на это тесто дрожжевое? Сейчас я понимаю, почему. Я сама так же делаю. Я, когда пеку хлеб, рассчитываю время, что мне надо в три часа встать, посмотреть, сложить, переложить, ещё что-нибудь сделать... Я сейчас понимаю, почему так было.

Э. Монкевич в программе "Русская улица" / Стоп-кадр

Биография у Эльжбеты мультикультурная – что для Вильнюса не редкость. Она родилась в польской семье, закончила знаменитую русскую 8-ую школу с усиленным английским и вышла замуж за армянина. В российском журнале «Гастроном» печатались кулинарные заметки Эльжбеты об Армении, куда они с мужем часто ездили до коронавирусной реальности.

Наверное, это хорошо, когда встречаются разные культуры.

- У нас дома всегда бывает очень много овощей. Во-первых, у меня муж армянин – этим всё сказано. Много овощей, очень интересная кухня... Кавказская кухня – она самая вкусная. Особенное мясо, особенная рыба... Очень много бобовых – муж меня научил есть бобовые... Наверное, это хорошо, когда встречаются разные культуры. Я очень рада, что у меня именно такой муж. У нас абсолютно одинаковые ценности. Вот это мой человек – и всё. Самое главное – он меня просто не переделывает.

Xотя и Эльжбета, и ее муж Арсен – профессионалы кухни, дочь выбрала другой путь: она будущий график, учится в Академии художеств. В семейной копилке уже есть одна общая работа – Анна помогла маме оформить виртуальную книгу.

- Перед Новым годом, перед этим Рождеством, мы с ней сделали книжку pdf-ную онлайн, которую я подготовила, писала, она макетировала, фотографировала. Анна сделала макет, - говорит Э. Монкевич.

Э. Монкевич в программе "Русская улица" / Стоп-кадр

А вот Эльжбета в свое время, закончив школу на отлично, потрясла своим выбором общественность – не штурмовала ВУЗ, а отнесла документы в кулинарное училище. И после окончания перспективную студентку оставили преподавать.

Когда у Эльжбеты родилась идея книги «Žaidžiame virtuve» – «Играем в кухню», она поступила просто.

- Посмотрела в справочнике, сколько есть издательств. Набралось штук сорок. Я им всем предложила: издавайте меня, пожалуйста. Откликнулось три издательства, среди них «Кронта». Я начала делать эту книгу. «Кронта» меня познакомила с прекраснейшей женщиной Кристиной Нарвилайте-Генющене. Это очень известный литовский график. Кристина делала мою книгу. Это было невероятно: моя книга удостоилась такого художника! Моя первая книга была издана тиражом... 40 тысяч экземпляров!

Еда – это эмоция. Приятная эмоция. И хочется за этой эмоцией вернуться домой.

Издательское дело захватило Эльжбету. Вслед за первой вышла вторая, третья, четвертая книга, пятая, шестая, множество журналов. Эльжбета – частый гость телевизионных передач, она проводит различные курсы и семинары.

Понятно одно: много лет назад Эльжбета сделала правильный выбор. Она и сама счастлива, и другим помогает быть счастливыми.

Э. Монкевич в программе "Русская улица" / Стоп-кадр

- Кулинарное искусство всё больше приходит в дом, - говорит Э. Монкевич. - Люди начинают понимать, что они едят, как они едят... Домашняя еда – это не только удовлетворение физиологии, это все-таки залог хорошей семьи, одна из составляющих того, что в семье хорошо, потому что хочется домой вернуться... Все равно еда – это эмоция. Приятная эмоция. Скорее всего, конечно... И хочется за этой эмоцией вернуться домой.