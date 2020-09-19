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2020.09.19 13:08

Навальный о восстановлении: "Налить воды для меня целый аттракцион"

Радио «Cвобода»2020.09.19 13:08
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas / VidaPress nuotr.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в берлинский клинике Шарите после отравления, предположительно, веществом "Новичок", рассказал о том, как проходит его восстановление.

Пост об этом появился в его аккаунте в инстаграме.

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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

По словам Навального, он всё ещё не может самостоятельно пользоваться телефоном, а когда наливает себе воды, чтобы попить, это превращается в "аттракцион". Однако, по словам оппозиционера, это "уже ясная дорога, хоть и не близкая". Навальный рассказал, что ещё некоторое время назад он не узнавал людей и не понимал, как говорить.

Радио Свобода

Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
1 / 1VidaPress nuotr.
Aleksejus Navalnas
# Россия# Навальный# новичок

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