За сутки в Литве подтверждено 99 новых случаев коронавируса, трое инфицированных скончались

За последние сутки в Литве выявлено 99 новых случаев коронавируса, – сообщает Национальный центр общественного здоровья. 49 из них были зарегистрированы в Шяуляйском, 31 – в Вильнюсском, 12 – в Каунасском, 5 – в Паневежском и по одному – в Клайпедском и Мариямпольском уездах. Три человека, инфицированных коронавирусом, умерли от других заболеваний.

Данные Национального центра общественного здоровья на 9 часов утра 19 сентября:

Число конкретных людей, у которых была подтверждена болезнь с начала пандемии – 3 664

Число больных в настоящее время – 1 363

Число новых случаев заболевания, подтвержденных в пятницу – 99

Число скончавшихся от коронавируса – 87

В минувшие сутки зафиксирована смерть трех человек, постадавших от COVID-19, но, как сообщает портал lrytas.lt, причины их смерти были иными. Специалисты Национального центра общественного здоровья подтвердили порталу, что теперь количество таких лиц увеличилось до 17.

Число выздоровевших людей – 2197

Число людей, находящихся в изоляции (больных, имевших контакт, прибывших с зараженных территорий) – 11 150

Число ввезенных случаев с 1 июня – 243.

По данным эпидемиологов, 78 новых заболеваний произошли после контакта с больными. Обстоятельства заражения еще 17 человек специалистам не удалось установить. Кроме того, в минувшие сутки было зарегистрировано 4 ввезенных случая.

Вспышка в Радвилишкисе

Из 99 случаев коронавируса, зарегистрированных вчера, 30 пришлись на Радвилишкскую больницу. Заражение было выявлено у 27 пациентов и 3 сотрудников. Всего, по данным Национального центра общественного здоровья, в Радвилишкской больнице подтверждено 38 случаев заболевания COVID-19: 28 – у пациентов и 10 – у сотрудников.

В субботу Национальный центр общественного здоровья призвал самоуправление Радвилишкского района принять срочные меры для локализации очага заболевания.

Koronavirusas mokyklose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Национальный центр общественного здоровья предлагает самоуправлению временно перейти на дистанционное обучение, решить вопрос об удаленной работе в учреждениях, организациях и компаниях, где это возможно.

В субботу в Радвилишкисе в связи со вспышкой COVID-19 созывается заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Собираемся в 15 часов», - сказал агентству BNS мэр Радвилишкиса Антанас Чепононис.