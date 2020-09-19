За сутки в Литве подтверждено 99 новых случаев коронавируса, трое инфицированных скончались

За последние сутки в Литве выявлено 99 новых случаев коронавируса, – сообщает Национальный центр общественного здоровья. 49 из них были зарегистрированы в Шяуляйском, 31 – в Вильнюсском, 12 – в Каунасском, 5 – в Паневежском и по одному – в Клайпедском и Мариямпольском уездах. Три человека, инфицированных коронавирусом, умерли от других заболеваний.
Данные Национального центра общественного здоровья на 9 часов утра 19 сентября:
Число конкретных людей, у которых была подтверждена болезнь с начала пандемии – 3 664
Число больных в настоящее время – 1 363
Число новых случаев заболевания, подтвержденных в пятницу – 99
Число скончавшихся от коронавируса – 87
В минувшие сутки зафиксирована смерть трех человек, постадавших от COVID-19, но, как сообщает портал lrytas.lt, причины их смерти были иными. Специалисты Национального центра общественного здоровья подтвердили порталу, что теперь количество таких лиц увеличилось до 17.
Число выздоровевших людей – 2197
Число людей, находящихся в изоляции (больных, имевших контакт, прибывших с зараженных территорий) – 11 150
Число ввезенных случаев с 1 июня – 243.
По данным эпидемиологов, 78 новых заболеваний произошли после контакта с больными. Обстоятельства заражения еще 17 человек специалистам не удалось установить. Кроме того, в минувшие сутки было зарегистрировано 4 ввезенных случая.
Вспышка в Радвилишкисе
Из 99 случаев коронавируса, зарегистрированных вчера, 30 пришлись на Радвилишкскую больницу. Заражение было выявлено у 27 пациентов и 3 сотрудников. Всего, по данным Национального центра общественного здоровья, в Радвилишкской больнице подтверждено 38 случаев заболевания COVID-19: 28 – у пациентов и 10 – у сотрудников.
В субботу Национальный центр общественного здоровья призвал самоуправление Радвилишкского района принять срочные меры для локализации очага заболевания.
Национальный центр общественного здоровья предлагает самоуправлению временно перейти на дистанционное обучение, решить вопрос об удаленной работе в учреждениях, организациях и компаниях, где это возможно.
В субботу в Радвилишкисе в связи со вспышкой COVID-19 созывается заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Собираемся в 15 часов», - сказал агентству BNS мэр Радвилишкиса Антанас Чепононис.