Focus: Американская "Мария-Антуанетта". Насколько могущественна Мелания Трамп

"Мелания Трамп - необычная супруга президента. Она почти не дает интервью, неохотно выступает перед публикой. Но она не является жертвой - скорее она близкая сообщница своего мужа, которая сознательно поддерживает его расизм и неприязнь к женщинам", - пишет немецкий журнал Focus.

"Впервые за 200 лет первая леди родилась за пределами США, английский язык не является ее родным, и тем не менее она, пожалуй, наиболее талантлива в освоении языков, ведь, как говорят, она владеет пятью языками. Кроме того, Мелания Трамп - единственная первая леди, которая в прошлом была моделью нижнего белья", - отмечает журналистка Лиза Рокар.

"Необычна не только ее биография, но и то, как она исполняет обязанности первой леди. Она редко выступает на публике, избегает официальных речей и почти не дает интервью. Зачастую ее критикуют за скудную общественную работу и обвиняют в том, что она не придерживается никакой позиции и не имеет связи с народом".

Melania Trump / AP nuotr.

"Во время коронакризиса она получила прозвище "Мария-Антуанетта", потому что опубликовала в Twitter фотографию, на которой она оценивает строительство теннисного павильона, в то время как по США с молниеносной скоростью распространяется коронавирус. А пока миллионы американцев теряют работу, заболевают Covid и теряют родных, она планирует новый дизайн розария", - говорится в статье.

"Вероятно, нападки на нее являются следствием ее собственной сдержанности, которая дает много простора для критики и домыслов, - отмечает автор статьи. - И на вопрос о том, кем Мелания Трамп является на самом деле, проще всего было бы ответить так: она немного наивна, немного жертва, но также является идеальной противоположностью президенту Трампу. Такими и являются модели: они хорошо смотрятся на фото, но говорить что-то - это не их задача".

"Но такая оценка была бы слишком поверхностной, ведь Мелания Трамп - не просто "приложение" к Дональду Трампу. Об этом свидетельствует уже ее рейтинг. Согласно одному из опросов, после вступления в должность ее мужа Мелания Трамп сильно увеличила свою популярность. Она - наиболее популярный член семьи Трампов и намного превосходит по популярности своего мужа. 51% опрошенных имеют положительное представление о ней, о ее муже - лишь 44%", - отмечает издание.

"Советники Трампа быстро распознали ее ценность для его политической карьеры, - указывает Рокар. - Когда ему трудно привлечь на свою сторону женщин, особенно из американских пригородов, потому что они презирают его как бесчувственного женоненавистника, Меланию эти избиратели воспринимают значительно лучше. "Одна из ролей женщин из ближайшего окружения Трампа - смягчение перед публикой его жестких посланий", - говорит Нина Барлей, автор книги "Женщины Трампа: часть сделки".

Melanios Trump skulptūra Slovėnijoje / AP nuotr.

"Однако в том, что для одних выглядит как поддержка Меланией Трамп своего мужа, другие видят, что она идет своим собственным путем. Так, первым направлением, куда Мелания Трамп отправилась соло в роли первой леди, стала именно Африка. Континент, страны которого ее муж недипломатично назвал "грязными дырами".

"А в начале апреля, когда в США 2 тыс. человек ежедневно умирали от Covid-19, она опубликовала свою фотографию в маске и призвала соотечественников последовать ее примеру. В то время как ее муж отказывался носить маску. "У нее есть власть, - считает писательница Барлей. - И я думаю, она использует эту власть, когда захочет".

"Однако проще видеть в Мелании Трамп страдающую супругу; жертву в плену собственного брака и роли первой леди. Хэштег: #FreeMelania. Ведь в ином случае пришлось бы считать, что она не аксессуар Трампа, а скорее его сообщница. И что она намеренно поддерживает его расизм и, вопреки рассудку, преуменьшает значение различных обвинений ее мужа в сексуальных домогательствах. Однако такое объяснение, конечно, значительно менее удобно, ведь оно означало бы, что Мелания Трамп поддерживает своего мужа не из страха, а из искреннего восхищения".

"Впрочем, в новой разоблачающей книге о ней есть абзац, который заставлять предположить именно это. Ее бывшая близкая подруга Стефани Уинстон-Волкофф пишет, что Мелания Трамп равнодушно отреагировала как на слухи о неверности Дональда Трампа, так и на обвинения его в сексуальных домогательствах. "Он такой, какой есть, - якобы сказала она. - Я знаю, за кого вышла замуж".

Melania Trump / AP nuotr.

"Тем самым она открыто признает, что знает все стороны своего мужа - и принимает их. От его менталитета бабника, патологической лжи и до его жесткого расизма. И есть различные свидетельства того, что она их даже разделяет", - пишет Focus.

"Например, когда в 2011 году на одном из ток-шоу она поддержала расистскую теорию заговора о месте рождения президента Барака Обамы. Именно она, бывшая мигрантка, которая некоторое время даже нелегально работала в США, и тем самым была наглядным примером для пропаганды Трампа о "крадущих работу нелегальных переселенцах".

"Книги-разоблачения, написанные о Мелании Трамп, в основном объединяет то, что они рисуют во многом другой образ первый леди, а не образ сдержанной, пассивной или беспомощной женщины в плену неукротимого мужа. (...) Но истина, наверное, находится между этими крайностями. Возможно, Мелания Трамп не является жертвой, но, возможно, она и не является ведущим агитатором в Белом доме. Возможно, она является именно Меланией Трамп, которая выполняет свою роль первой леди так, как считает правильным. На такое предположение наводит ее последнее крупное выступление на съезде Республиканской партии. Когда предстояло ее важное выступление, было объявлено, что к трибуне ее сопроводит ее муж, президент. И когда затем распахнулась дверь, она вышла одна, без поддержки Трампа, сделав этот момент своим, а не его", - пишет Focus.

InoPressa