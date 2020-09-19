Совет ООН по правам человека принял резолюцию о ситуации в Беларуси

Совет ООН по правам человека принял резолюцию о положении в Республике Беларусь. "За" проголосовали представители 23 государств, "против" - 22, "воздержались" 2.

В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылках и сексуальном насилии. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.

Страны-участницы СПЧ ООН призвали "прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов", положить конец "произвольным арестам", а также освободить всех "политических заключенных, журналистов, защитников прав человека" и остальных задержанных в ходе протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси "вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с Координационным советом и гражданским обществом", а также "выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека".

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Ранее в пятницу, в ходе обсуждения ситуации в Белоруссии состоялся обмен мнениями между участниками заседания СПЧ. В Белоруссию необходимо направить мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своего выступления по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека. Представитель белорусской оппозиции заявила о необходимости международного вмешательства в ситуацию в республике.

Официальный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию Тихановской. По словам постпреда, выступление не предусмотрено процедурой мероприятия. "Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым", – подчеркнул Амбразевич. Он также заявил, что в стране нет политических заключённых и отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении задержанных на акциях протеста.

Прекращения дебатов по Белоруссии также потребовали Россия, Китай и Венесуэла. Представители этих стран заявили о нарушении формата срочных дебатов.

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призывает немедленно освободить задержанных членов Совета и их соратников, а также гарантировать возможность безопасного возвращения в Беларусь для всех граждан, которые были вынуждены покинуть страну из-за преследований властями.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Накануне стало известно, что расследование предполагаемых нарушений прав человека в Белоруссии в рамках так называемого Московского механизма начала ОБСЕ. В экспертную комиссию пошли представители 15 европейских стран, а также Канада и США. Они должны представить свои выводы в течение двух месяцев.

В заявлении ОБСЕ говорится, что Минск ранее не ответил на предложение организации о посредничестве в организации диалога между властью и оппозицией.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Победителем на них объявлен Александр Лукашенко. С этим не согласны белорусская оппозиция и участники многотысячных акций протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы. Уличное противостояние сопровождается репрессиями против участников и лидеров протеста.

Радио Свобода