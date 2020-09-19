Кароблис: Литва не поддастся на провокации со стороны Беларуси

Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис заявляет, что Литва не поддастся на провокации со стороны авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко, заговорившего о военной угрозе, и будет внимательно следить за ситуацией, связанной с возможным размещением российских войск.

«Наша позиция по-прежнему заключается в том, чтобы не поддаваться на провокации. Мы не считаем, что в ближайшее время возникнет ситуация, требующая специфической реакции, не видим никаких угроз территориальной целостности или суверенитету», - сказал министр агентству BNS.

«Вооруженные силы Литвы и их союзники продолжают свою обычную деятельность, мы не думаем, что нам нужно корректировать наши графики, несмотря на лозунги, которые слышим от лидера соседней страны», - добавил Р. Кароблис.

Raimundas Karoblis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Речи А. Лукашенко о возможной войне и закрытии границ министр охарактеризовал как попытку решить внутренние проблемы путем искусственного поиска внешних врагов.

«Продолжается та же риторика – будто Беларусь и господина Лукашенко окружают враги. Это классическая модель авторитарных лидеров – если у меня есть внутренние проблемы, мы должны искать внешних врагов», - сказал Р. Кароблис.

По его словам, Литва по рабочим каналам проинформировала министерство обороны Беларуси о проводимых в Литве военных учениях, а военная активность самой Беларуси у границ Литвы в последнее время снизилась.

Raimundas Karoblis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам Р. Кароблиса, в более долгосрочной перспективе вызывает беспокойство возможность более глубокой военной интеграции между Россией и Беларусью. По словам министра, появление в Беларуси российских маневренных сил изменило бы ситуацию коренным образом, и НАТО обязано было бы на это реагировать.

«Вопрос в том, какую цену господин Лукашенко заплатит за российскую поддержку. Мы слышали об ускоренном создании единого союзного государства. Важно, каковы будут последствия в военном плане», - сказал министр национальной обороны.

По словам министра, конкретных признаков размещения российской армии в Беларуси нет, но заявления о совместной охране границы «союзного государства» – это новые сигналы, поэтому необходимо следить, какие действия за ними последуют.